VIDEO | A Roma monta la rabbia contro i varchi della fascia verde: "In periferia ghettizzati come durante le leggi razziali"

Un incontro particolarmente animato quello che nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, si è consumato nella sala della parrocchia di Grottarossa. L’oggetto? La fascia verde e i varchi elettronici che - nel corso dei prossimi mesi - sanzionerà le auto “inquinanti” che vi transiteranno.

L’assemblea, voluta dai consiglieri di maggioranza del XV municipio, ha visto la partecipazione del presidente della commissione Mobilità del Comune di Roma, Giovanni Zannola, per avviare un confronto con i cittadini. Sono già circa 30mila, infatti, le firme raccolte contro questo provvedimento. Ma com’era prevedibile, il confronto si è trasformato subito in uno scambio acceso.

C’è chi parla di una misura discriminatoria per i più poveri, chi la paragona alle “leggi razziali di epoca fascista”, chi vede invece un modo per ghettizzare le persone che vivono in periferia. “Prima andrebbero fatte le infrastrutture, poi si portano avanti misure come questa a tutela ambientale - dice Enrico Ingami, amministratore gruppo facebook ‘Fermiamo la ztl in fascia verde’ -. Assurdo dover pagare una tangente per poter lavorare, perchè di questo si tratta”.

Molti provano a portare all’attenzione del presidente Zannola proprio questo, l’impossibilità di muoversi per motivi di lavoro, in una città in cui il trasporto pubblico è ritenuto insufficiente. Ma il tema riguarda anche il trasporto degli anziani, potersi recale in ospedale, raggiungere in alcuni casi i parcheggi di scambio per accedere ai mezzi pubblici. “Sono qui per trovare insieme un equilibrio - dice Zannola alla platea -, ma c’è bisogno di misure che disincentivino l’uso e il possesso dell’auto privata in questa città”. “Siamo pronti a ricorrere al Tar con le firme che stiamo raccogliendo - conclude Ingami - e chiederemo la sospensiva”.