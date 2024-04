Azione Roma, un altro pezzo di partito se ne va. E Calenda è sempre più solo

Non si placa il terremoto interno ad Azione, in particolare nella costola romana. Dalle elezioni regionali del Lazio in poi, la fuga è continua e nonostante l'ingresso dell'ex Pd Alessio D'Amato, i mal di pancia si sono fatti sempre più forti e alla vigilia delle elezioni Europee il partito perde altri pezzi importanti: si stacca la costola di Rinascimento Azionista, via anche Pierluca Dionisi e Simone Pascucci. Nella mattinata del 24 aprile l'addio (già nell'aria da tempo) del capitolino Dario Nanni.

Azione Roma perde altri pezzi

E' un'emorragia senza fine quella alla quale si assiste all'interno di Azione Roma e non solo. Solamente nella giornata di ieri, mercoledì 24 aprile, hanno abbandonato la nave il consigliere capitolino Dario Nanni (che non era più iscritto, ma eletto nel 2021 come Lista Calenda Sindaco), l'ex Udc e non eletto alla Pisana per un soffio Pierluca Dionisi, il consigliere comunale di Riano Simone Pascucci, la consigliera del XIII municipio Caterina Monticone. Insieme a loro, tutti gli aderenti all'associazione nata all'interno del partito di Calenda, cioè Rinascimento Azionista. Due dei fondatori, Gianluca Navarrini e Francesco Capone, erano al fianco di Riccardo Magi (+Europa). Raffaella Paita (Italia Viva) in conferenza stampa nella Sala Nassirya del Senato per ufficializzare l'addio.

L'addio di Dionisi

Con loro, al tavolo dei relatori, Pierluca Dionisi: "Insieme ad un gruppo di amici abbiamo da tempo iniziato una riflessione - ha fatto sapere l'ex Udc, approdato ad Azione nel 2019 e candidato alle Regionali del 2023 - e siamo convinti che la politica sia anche capacità di superare gli steccati, costruire logiche di coalizione, mettere insieme i valori, anche se apparentemente non compatibili".

"Era ragionevole unirsi agli Stati Uniti d'Europa"

Non va giù, a lui e agli altri ormai ex azionisti presenti nella sala, non solo la decisione dei vertici di Azione di non aderire alla lista "Stati Uniti d'Europa" (+ Europa insieme a Radicali e Italia Viva), ma anche quella che per loro è una deriva populista e antipolitica che avrebbe caratterizzato gli ultimi mesi del fondatore e segretario nazionale, Carlo Calenda: "Era politicamente ragionevole rispondere agli appelli che ci sono stati fatti - continua Dionisi - perché la forza dell'unità è l'unica che ci può portare a raggiungere il fine politico. Con la rottura del Terzo Polo si è tornati alla ripolarizzazione del sistema".

Attacco frontale a Calenda

Ben più pesante Gianluca Navarrini, membro del direttivo nazionale: "Calenda ha ridotto Azione ad essere una sua appendice. Lo testimonia anche l'ingombrante presenza del suo nome nel nuovo simbolo. Il segretario ha avuto toni aspri, propagandistici, antipolitici se vogliamo che io ritengo imbarazzanti per dei laici come noi, che ritengono irrinunciabile la pragmatica collaborazione tra tutti i liberali italiani. Oggi noi ci affranchiamo da questa logica perversa, tribale e manichea e portiamo il nostro contributo di intelligenza e impegno alla lista di +Europa".

Ora D'Amato rischia grosso

Ma al di là delle dichiarazioni, ora in vista delle Europee quel che resta di Azione Roma si trova a dover correre una gara sempre più in salita. L'uscita di alcuni tesserati significa per il partito di Calenda il vedersi sfilare migliaia di preferenze su tutto il territorio laziale. Voti che con ogni probabilità verranno spostati da Alessio D'Amato, coordinatore regionale, a Marietta Tidei. La consigliera del Lazio lo scorso weekend ha lanciato la sua campagna elettorale a Civitavecchia, sostenuta dal segretario di Italia Viva Matteo Renzi. Tidei ha ottenuto la rielezione a febbraio 2023 grazie a quasi 10mila preferenze. Nella sua corsa per Strasburgo adesso potrà godere anche del pacchetto di voti di Pierluca Dionisi, oltre 5mila: non furono sufficienti un anno fa per entrare alla Pisana, superato al fotofinish da un altro renziano, Luciano Nobili. Caterina Monticone nel 2021, da candidata presidente all'Aurelio, superò i 7mila voti, strappando un onorevole 14%.

L'approdo di Tidei al Parlamento Europeo libererebbe il seggio per Dionisi (che ha perso al Tar il ricorso contro la nomina di Luciano Nobili). Chi, paradossalmente, potrebbe spendersi di più per D'Amato invece sarebbe l'ex assessore di Monterotondo, Mauro Alessandri: l'addio di "mister Vaccino" alla Pisana gli spalancherebbe le porte in consiglio, in qualità di primo dei non eletti nella lista Pd.

Un terremoto lungo oltre un anno

Quello che è successo ieri è solo l'ultimo atto di una saga che è iniziata 16 mesi fa. Dapprima ci fu la sfiducia alla nuova segretaria romana Noemi Scopelliti con le dimissioni in massa del direttivo, poi il passaggio della stessa Scopelliti e di altri membri decaduti a Italia Viva. Nel mezzo, il caos post Regionali con i malumori per la mancata elezione di Federico Peritti. Nel frattempo, con Azione Roma commissariata da Calenda, a inizio estate 2023 si è fatto sempre più forte un fronte che spingeva per un rinnovamento e un'apertura all'esterno e un ritorno all'alleanza con Renzi. A comporlo, tra gli altri, la deputata Valentina Grippo, Pierluca Dionisi, la capogruppo in XIII Caterina Monticone e la consigliera dell'VIII Caterina Benetti. Quest'ultima a settembre è passata a Forza Italia, mentre per Dionisi e Monticone parla la cronaca recente. Al momento, lo sconcerto e l'agitazione sono stati d'animo sempre più diffusi tra gli amministratori eletti restati (ufficialmente) in Azione a Roma.