Festa del papà a Roma, tutti gli eventi in programma

La Festa del papà è alle porte, finalmente non in zona rossa, e la Capitale è pronta a proporre diversi appuntamenti per celebrare tutti i papà romani. Quest'anno il 19 marzo cade di sabato, quale occasione migliore per festeggiare in modo speciale?

Cosa fare a Roma per la Festa del papà

Dai cocktail dedicati a tutti i papà, ai mercatini a tema, dalla riapertura dei parchi divertimenti alle speciali colazioni "papà-figlio": a Roma il 19 marzo c'è un gran da fare. Vediamo quali sono i principali appuntamenti da non perdere:

Festa del papà al parco divertimenti

Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, riapre sabato 19 marzo per una nuova stagione ricca di novità, emozioni e spensieratezza. Il parco si impreziosice con alcuni capolavori del cinema, aprirà infatti apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto: "Il Giardino degli Dei" è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa del papà tra le farfalle

Apre a Roma, sabato 19 marzo, "La casa delle Farfalle", un giardino magico, dove le farfalle sprigionavano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa del papà all'Hard Rock Cafe

In occasione della Festa del Papà, l'Hard Rock Cafe rende omaggio a tutti i papà del mondo con la creazione di un nuovo cocktail in edizione limitata, disponibile dal 17 al 20 marzo in contemporanea mondiale, nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia. Il nuovo Smoked Old Fashion combina whiskey Jim Beam, con sciroppo di zucchero di canna fatto in casa, un goccio di cherry bitter, fetta di arancia e ciliegia per guarnire. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market per la Festa del papà

Sabato 19 marzo a Parco Labia arriva un'edizione speciale dell'Hippie Market, dedicata proprio a tutti i papà. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia, studiato per tutta la famiglia, dove si trovano oggetti per tutti i gusti e tutte le età realizzati da artigiani, stilisti emergenti e designer. Ma anche proposte gastronomiche preparate da street chef. E, ancora, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi e attività ricreative. Tra gli spettacoli per bimbi sabato alle 16 e domenica alle 12 il “teatro dei burattini” con Prilla, Dottoressa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Colazione "papà e figlio"

Si chiama "A colazione con papà" l'iniziativa pensata da Aqualunae Bistrot, ristorante in zona Prati, nata dal desiderio di iniziare la giornata della festa del papà con un momento di condivisione familiare tutto da gustare. L’offerta dedicata al 19 marzo sarà composta per i papà dal Croque monsieur, il ricco toast di origine francese gratinato al forno con prosciutto e formaggio, accompagnato da un calice di Franciacorta e, per i bambini, da un goloso Pancake con frutta fresca, servito con cioccolato fondente o sciroppo d’acero e una spremuta di arancia. Non mancheranno i Bignè di San Giuseppe fatti in casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del papà al teatro

Sabato 19 marzo, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini " Bim, Bum, Bale...giù" Filastrocche per giocare di e con Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio. Uno spettacolo in cui la filastrocca viene mimata, cantata e drammatizzata con il supporto di libroni pop-up, guanti animati, oggetti e pupazzi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]