La Festa del papà (con un nuovo cocktail) da Hard Rock Cafe

In occasione della Festa del Papà Hard Rock Cafe rende omaggio a tutti i papà del mondo con la creazione di un nuovo cocktail in edizione limitata, disponibile dal 17 al 20 marzo in contemporanea mondiale, nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia.

Il nuovo Smoked Old Fashion combina whiskey Jim Beam, con sciroppo di zucchero di canna fatto in casa, un goccio di cherry bitter, fetta di arancia e ciliegia per guarnire. Un grande classico reinventato, il whiskey utilizzato nella preparazione è affumicato con legno di noce e viene servito con un solo cubetto di ghiaccio.

“Il nuovo Smoked Old Fashion incontra i gusti di tutte le generazioni, e i papà di tutto il mondo saranno entusiasti di degustare con le loro famiglie un grande classico reinventato ", ha detto David Pellow, SVP of Company Cafe Operations di Hard Rock Cafe. "Quale modo migliore per la Festa del Papà di festeggiare l’uomo più importante della propria vita se non con un whisky e un gustoso hamburger”.

Al Cafe di Via Veneto lo Smoked Old Fashion si potrà abbinare il nuovissimo hamburger della cucina Hard Rock firmato dal campione argentino Lionel Messi. Il Messi Burger si presenta come una rivisitazione del Legendary Steak Burger di Hard Rock con l’aggiunta di dieci ingredienti saporiti scelti dal calciatore. Due succosi burger di carne selezionata pressati e serviti medio-ben cotti uniti a una combinazione vincente per le papille gustative: provolone, chorizo a fette, cipolla rossa caramellata e l’immancabile salsa piccante e affumicata Hard Rock’signature, il tutto servito su due fette di pan brioche tostate, lattuga romana e pomodoro maturo. E per mangiarlo proprio come piace a Messi è possibile aggiungere ai dieci ingredienti un uovo fritto.