Festa del papà, ristorante romano organizza la colazione "papà e figlio"

La Festa del papà si avvicina e c'è chi, a Roma, sta pensando a qualcosa di davvero speciale. Come lo chef Emanuele Paoloni di Aqualuane Bistrot, ristorante in zona Prati.

Lo chef romano ha pensato di celebrare la festa di San Giuseppe, dedicata al papà, non con il consueto "bignè", ma con una colazione speciale da assaporare con i propri bambini.

Colazione con papà

Si chiama "A colazione con papà" l'iniziativa nata dal desiderio di iniziare la giornata della festa del papà con un momento di condivisione familiare tutto da gustare. L’offerta dedicata al 19 marzo sarà composta per i papà dal Croque monsieur, il ricco toast di origine francese gratinato al forno con prosciutto e formaggio, accompagnato da un calice di Franciacorta e, per i bambini, da un goloso Pancake con frutta fresca, servito con cioccolato fondente o sciroppo d’acero e una spremuta di arancia. Non mancheranno i Bignè di San Giuseppe fatti in casa. Il costo è di 28 euro per papà e bambino, 12 euro per ogni bambino in più.