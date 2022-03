La casa delle farfalle: vere, vive e libere

Apre a Roma "La casa delle Farfalle", un giardino magico, dove le farfalle sprigionavano tutta la loro bellezza. L'inaugurazione è prevista per il 19 marzo in via Labico 140.

La leggenda narra che se una farfalla ci si poggia addosso e si esprime un desiderio, quel desiderio si avvererà. Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, voleranno liberamente in una riproduzione di foresta tropicale creata per dare a tutti i visitatori la possibilità di vederle da vicino.

Questo incantevole giardino è La Casa delle Farfalle. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Per rendere l’esplorazione della Casa delle Farfalle più accattivante e costruttiva, biologi ed entomologi guideranno i visitatori ad immergersi nel loro mondo, svelandone tecniche adattative e tante curiosità.

Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. E un parcheggio a disposizione dei visitatori.