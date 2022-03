Il divertimento è tornato! Al via la nuova stagione dei parchi Cinecittà World e Roma World

Cala il Covid, torna il divertimento. Dopo 2 anni di Covid, isolamenti forzati, bambini e ragazzi costretti in casa, finalmente è possibile stare di nuovo insieme: torna in scena il divertimento nei parchi tematici di Roma. Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, riapre da sabato 19 marzo per una nuova stagione ricca di novità, emozioni e spensieratezza.

Il Talento è subito protagonista nel weekend di apertura con il Talent Weekend, una maxi selezione del personale per la stagone: 180 le posizioni aperte nei settori cast artistico, manutenzione, addetti alle attrazioni, ristorazione, negozi, telemarketing, pulizie. Ma il talento è protagonista anche perché il Parco ospita, il 23 Marzo, la finalissima di "Italia's got talent", il grande show che scopre nuove star dello spettacolo. Chi verrà al parco il 19/20 marzo potrà visitare lo studio e ottenere i biglietti per la finale.

Le novità 2022: acqua, spiagge e capolavori del cinema

L’offerta del parco include 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. A giugno sarà inaugurato il nuovo Lazy River: il fiume lento Paradiso, dove lasciarsi cullare dalla corrente, immersi nella natura, a bordo di comodi materassini. Cresce quindi Aquaworld, la zona acquatica del parco, che insieme a Cinepiscina, Spiagge (la nuova Phuket Beach) e lettini a volontà trasforma la giornata a Cinecittà World in una vacanza in un giorno.

Il parco si impreziosice con alcuni capolavori del cinema, infatti dal 19 Marzo apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto: Il Giardino degli Dei è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Un viaggio nella storia tra statue realizzate per film come Il Gladiatore, 007 No time to die, Angeli e Demoni, Cleopatra. Altra novità dell’anno Saltopazzo: trampolino per lanciarsi in caduta libera da 7 metri di altezza.

Il progetto Smart Park: il cellulare diventa il telecomando della giornata al parco

“Grazie ad una innovativa piattaforma tecnologica - dichiara l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini - Cinecittà World è il primo parco italiano totalmente contactless: tutto è a portata di smartphone. Dal cellulare posso acquistare biglietti, parcheggi, menù -decido dove, come e a che ora essere servito-, saltare la coda alle attrazioni, localizzare e raggiungere gli amici nel parco, organizzare una festa di compleanno…insomma tutto il parco in un clik, senza scaricare alcuna App, direttamente dal sito www.cinecittaworld.it".

Torna il divertimento, anche di notte: al parco per ballare

Da quest’estate Cinecittà World diventa protagonista delle notti e dei party romani con le più famose serate dance della Capitale che si spostano al parco: il martedì con l’Aperò Estate, il sabato con Tecnho Farm & Undermoon, la domenica con i Pool Party.

Il nuovo parco Roma World: vivi un giorno da antico Romano

Il 9 aprile, apre inoltre Roma World, il nuovo parco tematico che porta gli ospiti indietro di 2000 anni nel tempo, per vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco di Cinecittà World. Nell’accampamento l’ospite si immerge nella natura, tra aria buona e sentieri nei boschi, si gode picnic e cibo come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell’aquila e lo spettacolo dei rapaci, scopre la biodiversità dei boschi di sughere, visita il Set Di Ben Hur e prova l’emozione della corsa delle bighe. Un’esperienza unica… là, dove tutto ebbe inizio!

Aumenta il costo della vita, ma il prezzo di Cinecittà World rimane uguale

Non cambiano i prezzi di ingresso. I biglietti acquistabili sul sito www.cinecittaworld.it sono: €27 adulto, €22 ridotto ( fino a 1.40 mt), € 59 Abbonamento annuale 2 parchi, €49 per due giorni al Parco + Hotel. I biglietti per accedere a Roma World, acquistabili su www.romaworld.com sono: Ingresso €15, Ingresso + Menù Legionario €29, Ingresso + Menù e Pernotto in tenda (Camping) €49. Insomma, tutto è pronto per la nuova stagione dei due parchi a tema della capitale… il divertimento è finalmente tornato!