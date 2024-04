Edoardo Ferrario al Brancaccio con Performante: "La romanità è il linguaggio che mi fa arrivare a tutti"

Dopo aver registrato il tutto esaurito a Padova, Firenze, Palermo e Napoli, da lunedì 22 aprile Edoardo Ferrario è arrivato nella sua città, Roma, con "Performante", il suo nuovo spettacolo di stand up comedy.

Tre date ad aprile (22, 23 e 24) e una in calendario il 2 maggio, tutte sold out. Uno show in cui il comico romano riflette con ironia e gusto del nonsense sull’esasperazione dei social, sull’uso dell’intelligenza artificiale e su tanti temi di attualità che mettono a nudo debolezze, paradossi, ossessioni.

Abbiamo incontrato Edoardo Ferrario poche ore prima della sua seconda serata sul palcoscenico del Brancaccio, in un teatro ancora deserto e, tra emozione, simpatia e un po' d'ansia pre-spettacolo, l'attore e comico romano - protagonista negli ultimi tempi di programmi tv tra i più seguiti, come Lol - Chi ride è fuori, Gialappa's Show (in cui interpreta Maicol Pirozzi esperto di mindset motivation) - ha raccontato a RomaToday il suo spettacolo, ma anche il rapporto con la Capitale, dove è nato e cresciuto e i progetti per il futuro.

Performante, lo spettacolo

Tempi duri infatti per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche l’elettrauto sotto casa deve fare show business. Quindi manteniamo la calma e confrontiamoci con i temi che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle elementari riesumati come venditori di NFT, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l’altro ieri, la suscettibilità estrema e il lavoro non retribuito dell’offeso telematico, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l’intelligenza artificiale possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Le certezze sono sempre meno ma, in un’epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l’unico lusso al quale ambire è il tempo perso. La tournée proseguirà poi nei teatri delle principali città italiane e nei più importanti club all’estero.

(riprese e montaggio Veronica Altimari)