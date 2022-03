Hippie Market per la Festa del papà

Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia, studiato per tutta la famiglia, dove si trovano oggetti per tutti i gusti e tutte le età e dove puoi conoscere ed innamorarti della coloratissima carovana Hippie composta da artigiani, stilisti emergenti e designer, street chef, aziende agricole, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi e attività ricreative.

Tra gli spettacoli per bimbi sabato alle 16 e domenica alle 12 il “teatro dei burattini” con Prilla, Dottoressa: Prilla veste i panni di una poco probabile veterinaria, originale nella sua conferenza interattiva con i bimbi, nella quale può accadere di tutto, incluso visitare pazienti i presenti. Una mina vagante all'Hippie Market.

Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi, facendo sperimentare a chiunque voglia, tutto ciò che può affiancarsi alla medicina allopatica per il raggiungimento del benessere. Una full immersion in seminari interattivi, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura,

Area Market: artigianato, vintage, piante e fiori, vendita di semi di ortaggi, fiori antichi e creazioni di miscele particolari, aziende agricole che propongono cioccolato artigianale e caramelle, biscotti, miele bio, confetture, vino, grappa, canapa….

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore, borse tote e porta tappetino, complementi d’arredo di design e riciclo creativo. Postazioni EcoFem con assorbenti, proteggi slip, morbidi dischetti leva trucco lavabili. Per gli uomini: borse, zaini, cinte, portafogli in pregiati pellami, accessori e orologi.

Nel mercatino troverete anche cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti. Campane tibetane, tamburi e oggetti sciamanici, incensi, cristalli…

Il programma dell'Hippie Market a Parco Labia

SABATO 19 MARZO

h. 12.00 Workshop interattivo ”La Simbologia Astrologica nella vita dell’uomo”

h. 15.30 Bagno di Gong (area olistica)

h. 16.00 Teatro dei Burattini

h. 17.00 Conferenza esperienziale "Dalla mente al cuore"Come abbandonare il dubbio per accogliere la verità.

DOMENICA 20 MARZO

Area Olistica:

h. 11.00 Hatha Yoga

h. 12.00 Yoga Dance Art

h. 15.00 Azul Conscious Movement

h. 16.30 Respirazione Alchemica

Area Palco

h. 11.00 Presentazione libro: Un duplex per tre

h. 12.00 Teatro dei Burattini

h. 13.00 Workshop interattivo di Numerologia Egizia come percorso di conoscenza di Sé

h. 14.00 Spettacolo danza del ventre

h.15.00 - 18.00 CACCIA AL TESORO CON RICCHISSIMI PREMI

SABATO e DOMENICA

KIDS PARK con tantissime attività per i bimbi: realizzazione letterine e ritratti per la Festa del Papà. Quadretti creativi, coroncine floreali e fiori creativi, origami, acchiappasogni, piccole composizioni con le foglie. Giostre, Truccabimbi, attività ludiche.