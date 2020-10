Weekend a Roma: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 ottobre

Primo weekend di ottobre, temperature ormai autunnali, foliage romantico, voglia di "ottobrate romane" e tanti eventi da vivere nella Capitale e nel dintorni.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il cartellone degli appuntamenti in città e davvero ricco e si spazia dalla cultura alla musica, dallo street food alla birra artigianale. Sarà un fine settimana vivace quello alle porte con tanti interessanti eventi da segnare in agenda.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 3 e domenica 4 ottobre

Primo weekend d'ottobre tornano i Musei Civici gratis in città, tante anche le mostre a pagamento che hanno aperto le porte a inizio autunno e che accompagneranno i romani per tutta la stagione e anche oltre. La cultura e i libri in particolare sono protagonisti a "Insieme - Lettori, autori, editori", la grande festa del libro a Roma. La musica suona a Villa Borghese e nel Parco Archeologico dell'Appia Antica per un weekend di concerti.

La pasta è in primo piano con l'evento Pasta Excellence, si mangiano maritozzi dolci e salati da Eataly, a Casal Bertone regna lo street food con piatti on the road da tutto il mondo. E ancora festival della birra, ottobrate romane, feste green, appuntamenti sportivi e tanto altro.

Di seguito i principali eventi da non perdere nel weekend del 3 e 4 ottobre a Roma:

Musei Civici gratis

Nella prima domenica di ottobre torna l'ingresso gratuito nei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19.00. Sono esclusi dalla gratuità gli spettacoli Circo Maximo Experience e Viaggio nei Fori, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card. La prenotazione è obbligatoria.

Insieme – Lettori, autori, editori. La grande festa del libro di Roma

I tre appuntamenti letterari romani – Letterature, Libri Come e Più libri più liberi – uniscono le forze per una straordinaria manifestazione dal vivo che si terrà dal 1 al 4 ottobre in due dei luoghi più suggestivi della Capitale: il Parco Archeologico del Colosseo e l’Auditorium Parco della Musica. Un momento di scambio, incontro e condivisione di uno spazio fisico tra autori, lettori e operatori del mondo dell’editoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tevere Day 2020

Tutto è pronto per la seconda edizione del Tevere Day che si terrà domenica 4 ottobre. Una giornata in cui il fiume simbolo di Roma sarà celebrato con tantissimi eventi culturali, artistici, enogastronomici, musicali. Più di 60 gli eventi previsti, tanta musica dal vivo, tanto sport, street food, arte e cultura su 8 km di sponde del fiume "che ci scorre dentro", come recita lo slogan. L'iniziativa torna dopo lo straordinario successo della prima edizione tenuta lo scorso anno. Ad animarla ben 65 tra associazioni, enti e, ovviamente, i Circoli sportivi storici della Capitale che vivono quotidianamente il fiume. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasta Excellence

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Pasta Excellence è l'evento interamente dedicato alla pasta. 30 celebri chef della Capitale daranno vita a cooking show che si susseguiranno presso Coquis - Excellence in via Flaminia, e rispettivamente dedicati ai “Primi della tradizione”, “Cinefood” e “Formati di pasta”. Non mancheranno talk e momenti di confronto e formazione sul tema. Saranno inoltre presenti espositori selezionati tra pastifici e produttori di condimenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villa Borghese Piano Days

Giunta alla sua quarta edizione, quest’anno "Villa Borghese Piano Day" raddoppia: in un momento così difficile ed impegnativo per lo spettacolo dal vivo, saranno due le giornate di musica e concerti all’interno del cuore verde della Capitale, uno dei luoghi simbolo della città di Roma, per vivere in un’atmosfera particolare l’emozione della musica e la bellezza della natura. Sarà il Bioparco di Roma ad ospitare le maratone di concerti gratuiti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Beer Festival Casal Bertone

Nuova data romana del tour gastronomico promosso da Roma in Fiera che, con Padelle Roventi​, arriva a Piazza di Santa Maria Consolatrice, segnando un’ulteriore tappa all’itinerante kermesse che porta nella provincia romana la miglior selezione di street food locale e internazionale. Dal 2 al 4 ottobre, il festival dedicato al cibo di strada e alla cucina dal vivo, approda nel cuore di Casal Bertone con una proposta culinaria variegata, pensata per soddisfare tutti i gusti, e con quattro birrerie nazionali e internazionali, capaci di deliziare ogni amante del luppolo e della bevanda che se ne ricava. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Maritozzo da Eataly

Dal 2 al 4 Ottobre da Eataly Roma torna la Festa del Maritozzo. Oltre 30 proposte da assaggiare, sia dolci che salate. Classico con panna, al cioccolato, zabaione e amarene, tiramisù, col ragù di polpette, alla parmigiana, puntarelle e buttata... insomma, saremo capaci di accontentare tutti. I migliori forni e pasticcerie di Roma accompagneranno i partecipanti in tre giorni di pura magia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Labia Beer Fest

Tutto è pronto per la prima edizione di Labia Beer Fest. Un fine settimana, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, dedicato alle birre artigianali, ai produttori locali e alla scoperta dei birrifici delle nostra regione. Un modo diverso di vivere il mondo della birra e della sua lavorazione, fatto di materie prime di altissima qualità, di birre stagionali dovute alla fugacità dei prodotti e la ricerca continua di nuovi elementi da combinare per la creazione delle birre. I birrifici saranno pronti a soddisfare e a sorprendere i palati più diversi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

UBI Banca Padel Cup MSP

Per gli appassionati di padel della Capitale sta per iniziare un'altra straordinaria stagione. La prima dopo la pandemia, quindi nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, in campo e nei circoli, ma con una voglia matta di scendere in campo. E il 2020 vede l’ingresso nella “famiglia” MSP (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) di un nuovo e prestigioso marchio, UBI Banca, title sponsor del più grande torneo amatoriale di padel organizzato su Roma e Provincia dal MSP Italia. La prima delle sei tappe si terrà al Red Padel Roma nel weekend del 3 e del 4 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ottobrata Prenestina a Largo venue

Per rispettare le tradizioni torna, a Largo Venue, l'appuntamento con l'Ottobrata Prenestina domenica 4 ottobre. Per una domenica verranno festeggiate le antiche tradizionali gite domenicali che si svolgevano a Roma nel mese di ottobre fino ai primi decenni del XX secolo. Si rivivranno quelle atmosfere dai sapori antichi, saranno ospitati cantori delle nostre tradizioni popolari, mettendo insieme sapori e sonorità uniche unite al piacere per il palato, per la mente e per gli occhi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ottobrata romana all'Eur

Dal 2 al 4 ottobre appuntamento con l'Ottobrata romana anche a Eur Social Park. Tre giorni di festa per celebrare la tradizione con la giusta spensieratezza. Protagonista il food con proposte italiane e internazionali per tutti i gusti. Ma si fa anche shopping all'Ottobrata romana, con il vintage e l'artigianato di South Market. E ancora arte, fotografia, illustrazione e musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ecofesta al Parco Romano Biodistretto di Ariccia

L'Ecofesta si svolgerà domenica 4 ottobre nel Parco Romano Biodistretto di Ariccia, l'agorà comunitaria che, in totale sicurezza antiCovid, offre ai cittadini dell’area metropolitana romana e della regione Lazio la possibilità di rispettare il distanziamento fisico senza praticare quello sociale. Una nuova giornata, quella di domenica 4 ottobre, ricca di eventi dedicati alla sostenibilità, all’ambiente e all’aver cura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Around Jazz al Parco Archeologico Appia Antica

Ultimo weekend della rassegna musicale “Dal Tramonto all’Appia - Around Jazz” promossa dal Parco Archeologico dell’Appia Antica. Venerdì 2 ottobre si terrà una grande e doppia serata dedicata a Marco Massa, ideatore della rassegna scomparso prematuramente. Due i concerti della giornata finale di sabato 3 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Autocertificazioni illustrate, la mostra a Trastevere

Arriva a Roma la prima mostra di Autocertificazioni Illustrate. Dal 2 al 4 ottobre presso il Centro Giovani in Via della Penitenza 35, nel cuore di Trastevere, le autocertificazioni esposte in mostra andranno a creare un archivio storico-artistico che, attraverso la rivisitazione di un foglio burocratico che è stato simbolo dell’emergenza, si fa memoria della difficile crisi sanitaria, sociale ed economica vissuto dall'Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]