"Autocertificazioni illustrate", la mostra a Trastevere

Arriva a Roma la prima mostra di Autocertificazioni Illustrate. Dal 2 al 4 ottobre presso il Centro Giovani in Via della Penitenza 35, nel cuore di Trastevere, saranno esposte una selezione delle opere che hanno preso parte al progetto artistico Autocertificazioni Illustrate grazie al sostegno dell’associazione Libreria Zalib.

L’idea è nata da due amici disegnatori di Roma, Federico Russo e Matteo Brogi che, durante le settimane di lockdown dovute all’emergenza Covid-19, hanno creato una pagina Instagram in cui sono state raccolte illustrazioni e disegni da tutta Italia realizzati sui moduli delle Autocertificazioni.

All'iniziativa hanno preso parte artisti, designer, illustratori, street artist ma anche non professionisti, tutti accumunati dalla voglia di esprimere attraverso l'arte il proprio stato d'animo o pensiero sulla difficile situazione sociale ed emotiva che si stava vivendo.

La pagina Instagram ha raggiunto in breve tempo oltre 10 mila followers ed è stata popolata da contributi sviluppati attraverso diverse forme di espressione artistica quali la pittura, l’arte digitale, la fotografia, i video, i collage ecc. Nell’arco di tre mesi Autocertificazioni Illustrate ha raccolto e pubblicato oltre 500 opere da tutta Italia.

Ora, le autocertificazioni esposte in mostra andranno a creare un archivio storico-artistico che, attraverso la rivisitazione di un foglio burocratico che è stato simbolo dell’emergenza, si fa memoria della difficile crisi sanitaria, sociale ed economica vissuto dall'Italia.

L’associazione “Autocertificazioni Illustrate APS” devolverà parte del ricavato dell’evento ad Emergency, attiva nell’emergenza Covid-19 con il progetto “Nessuno Escluso” che ha come missione quella di consegnare pacchi alimentari e beni di prima necessità alle persone in difficoltà. La crisi sanitaria che ha colpito l’Italia negli scorsi mesi, infatti, ha lasciato dietro di sé un’altra emergenza: una nuova povertà che si è già affacciata nella quotidianità di molti.

L’obiettivo di “Autocertificazioni Illustrate APS” è ora quello di rendere la mostra itinerante e raggiungere le località maggiormente colpite dalla pandemia.

L’inaugurazione sarà il 2 ottobre – dalle 17.00 alle 22.00.

Il 3 e 4 ottobre sarà possibile accedere alla mostra dalle 10.30 alle 19.00.

Gli ingressi saranno contingentati e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Foto dalla pagina Facebook di Autocertificazioni Illustrate