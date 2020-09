Ottobrata romana: food, vintage e musica all'Eur

Dal 2 al 4 ottobre a Eur Social Park l'appuntamento è con l'Ottobrata romana. Tre giorni di festa per celebrare la tradizione con la giusta spensieratezza.

Protagonista il food con proposte italiane e internazionali per tutti i gusti. Ci sarà un Japanese Corner con Ramen & Gyoza by RAMEN BAR AKIRA e Japanese Bowl & Roll by PokèDon. Per gli amanti della pizza e birra c'è il "PizzaBox" e la birra di Birra del Borgo.

Non si mangia soltanto, ma si fa anche shopping all'Ottobrata romana, con il vintage e l'artigianato di South Market. E ancora arte, fotografia, illustrazione e musica: venerdì c'è Daniele Ginger 90s Djset, sabato Karaoke Semiserio e Domenica Into The MOVIE - grandi film in musica.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/774751789977806/