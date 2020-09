Labia Beer Fest, evento dedicato alle birre artigianali e ai produttori locali

Tutto è pronto per la prima edizione di Labia Beer Fest. Un fine settimana, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, dedicato alle birre artigianali, ai produttori locali e alla scoperta dei birrifici delle nostra regione.

Un modo diverso di vivere il mondo della birra e della sua lavorazione, fatto di materie prime di altissima qualità, di birre stagionali dovute alla fugacità dei prodotti e la ricerca continua di nuovi elementi da combinare per la creazione delle birre.

I birrifici saranno pronti a soddisfare e a sorprendere i palati più diversi e a dissetarvi in questi ultimi caldi giorni settembrini.

I birrifici partecipanti:

Birra Oxiana

Birra Losa

Birrificio Sabino

Birra Bossum

Schininà Brewing

Labia Beer Fest si terrà venerdì e sabato dalle 18 a notte fonda e domenica, dalle 12 a mezzanotte. La birra verrà servita esclusivamente in bicchieri di vetro; ognuno, all'ingresso, potrà acquistare a 3 euro il suo personale bicchiere con annessa sacchetta porta-bicchiere per non perderlo mai di vista!

L'ingresso è gratuito, una birra da 15cl costa 2€ mentre una da 33cl, 4€.

Chi suona a Labia Beer Fest

venerdì 2 ottobre, ore 22.00 Liberi Liberi - Tribute band Vasco Rossi

sabato 3 ottobre, ore 22.00 - Sweet Georgia Brown

domenica 4 ottobre, ore 22.00 live *folks experience*

In programma, domenica 3 ottobre alle 17,30, anche un laboratorio di riciclo per bambini con Chein Barbù Mal rasé.Tutto rigorosamente a ingresso gratuito.

Per prenotazioni chiamare il numero 351 6999236. Qui l'evento Facebook.