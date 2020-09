Beer Festival 2020: birre e street food protagonisti a Casal Bertone

Nuova data romana del tour gastronomico promosso da Roma in Fiera che, con il primo Beer Festival del 2020, arriva a Piazza di Santa Maria Consolatrice, segnando un’ulteriore tappa all’itinerante kermesse che porta nella provincia romana la miglior selezione di street food locale e internazionale.

Dal 2 al 4 ottobre, il festival dedicato al cibo di strada e alla cucina dal vivo, approda nel cuore di Casal Bertone con una proposta culinaria variegata, pensata per soddisfare tutti i gusti, e con quattro birrerie nazionali e internazionali, capaci di deliziare ogni amante del luppolo e della bevanda che se ne ricava.

Street chef professionisti, provenienti da tutto il territorio a bordo dei loro risto-stand, sono in viaggio sui food truck con le cucine mobili allestite in camioncini o Ape Car, pronti a stupire il pubblico con le loro ricette tipiche, preparate e cotte al momento. Tra bracerie succulenti, hamburger classici e rivisitati, tra gustosi arancini e fritti di ogni tipo, tra arrosticini abruzzesi e porchetta d’Ariccia, tra bombette pugliesi e panini gourmet… Ce n’è per tutti i gusti! Il tutto accompagnato da dolci delle migliori pasticcerie siciliane e napoletane e da una ricca selezione di birre artigianali, in varie tipologie, colori e gradazioni.

Dalla storica pils alla birra verde, dalle speciali mensili alle tradizionali tedesche weiss e lager, il Beer Festival proporrà, a Piazza di Santa Maria Consolatrice, le migliori birre della tradizione ceca e tedesca nonché alcune eccellenze brassicole italiane, con degustazioni aperte che spaziano di stand in stand, per deliziare il pubblico con le specialità proposte da Roma in Fiera.

Protagonista indiscusso dell’evento è il food&beverage di qualità, accompagnato da attività ludiche e piacevoli passatempi: musica dal vivo, intrattenimento e giochi, oltre alle vere e proprie perfomance di show cooking. Un weekend ricco di magia tra dj set e sottofondi musicali e tra spettacoli acrobatici e di giocoleria con gli artisti circensi del Circo Bianco che si esibiranno in spettacolari numeri funambolici.

Promosso da Roma in Fiera, sotto la guida del suo ideatore e project manager Simone Coccia, Beer Festival è uno dei 4 format proposti con l’intento di creare – come precisa lo stesso Coccia – eventi itineranti che portino, nelle nostre piazze, qualità, sicurezza e innovazione: “Tutti i format che realizziamo con Roma in Fiera sono concepiti per promuovere le eccellenze del cibo, tanto nostrano quanto internazionale; Padelle Roventi, Beer Festival, Sport & Food Village ed infine Pizzami, che lanceremo nel 2021, ognuno con la sua peculiarità, è pensato per soddisfare ogni esigenza alimentare. L’obiettivo che perseguiamo con Roma in Fiera è quello di portare tra la gente intrattenimenti culinari e circensi di qualità, creando ove possibile intere aree attrezzate per bambini e ragazzi, con giostre ma anche giochi di abilità sportiva e stand dedicati alla realtà virtuale in 3D. Il tutto senza tralasciare il senso dell’estetica e del buon gusto, oltre alla sicurezza in termini di safety, di cui vantiamo importanti collaborazioni con Comuni ed enti privati”.

Roma in Fiera offre uno street food di ristorazione, nel quale è la qualità a fare la differenza: portando in tour la cultura e la tradizione dei piatti italiani, le tipicità locali e regionali, e con uno sguardo aperto anche alla cucina internazionale, Roma in Fiera offre pietanze bio e a kilometro zero, materie prime pregiate direttamente dal produttore al consumatore.

Mission ispiratrice del progetto è la volontà di stimolare una cultura del prodotto gastronomico e allo stesso tempo produrre un’etica alimentare, educando il cittadino a un consumo consapevole e permettendo la fruizione di cibi sani e genuini, di origine protetta e controllata. L’obiettivo è innalzare la dignità culturale del cibo di strada, elevandolo a vera e propria arte culinaria.

L’evento è organizzato con piano di sicurezza anti-Covid che prevede ingresso contingentato, l’uso della mascherina e di igienizzanti, il divieto di assembramenti con annesso distanziamento dei tavoli e con precise norme da seguire per il servizio presso gli stand.