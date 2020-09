Mostre a Roma nell'autunno 2020: l'elenco delle esposizioni aperte o in programma

Un autunno romano all'insegna dell'arte e della cultura, quello che attende la Capitale. Tante le mostre che hanno aperto le porte al pubblico in questi giorni - molte delle quali rimandate per mesi a causa dell'emergenza Covid - tante altre quelle che daranno il benvenuto ai visitatori nelle prossime settimane.

Mostre in autunno a Roma

Un autunno che sa di riscatto, di rivincita dell'arte che si riappropria della città eterna per stupire, affascinare, coinvolgere tutti colori che andranno a visitare le mostre allestite. Grandi artisti di fama internazionale, icone del cinema a cui Roma è particolarmente legata, arte contemporanea a cielo aperto, mostre fotografiche e tanto altro ancora.

Da Banksy ad Alberto Sordi il calendario delle mostre dell'autunno a Roma è ricco, variegato e davvero interessante. Di seguito tutte le esposizioni da non perdere da qui ai prossimi mesi nella Capitale:

Banksy al Chiostro del Bramante

Si è fatta attendere, ma, finalmente, lo scorso 8 settembre, la mostra su Banksy ha aperto al Chiostro del Bramante. L'artista in incognito più famoso al mondo è protagonista di "Banksy A visual protest": oltre 90 opere, in un percorso espositivo rigoroso, raccontano il mondo di Banksy. All’interno dell’architettura cinquecentesca del Chiostro del Bramante, a Roma, trova spazio l’artista “sconosciuto” che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. La mostra sarà visitabile fino all'11 aprile 2021. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra nella villa di Alberto Sordi

Altra mostra tanto attesa nella Capitale. La villa di Alberto Sordi, in piazzale Numa Pompilio, ha aperto al pubblico lo scorso 16 settembre, per portare i visitatori nei luoghi di vita del grande attore romano. Un'esposizione che non ha precedenti e che si snoda nei vari ambienti della casa dell'attore e nel giardino. Una mostra fatta di oggetti, abiti, fotografie, documenti inediti, video e tante curiosità che permettono ai visitatori, ai romani, a tutti coloro che hanno amato il grande Alberto Sordi, di calarsi in quella sfera privata che l'attore mostrava molto poco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back to nature Villa Borghese

Villa Borghese apre le porte all'arte contemporanea con "Back to nature", primo progetto artistico nell'ambito di una strategia di valorizzazione dei parchi storici della Capitale. Dal 15 settembre, la mostra a cura di Costantino D'Orazio ha trovato casa in uno tra i più bei parchi di Roma. Un progetto espositivo inedito che riflette sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura, in questo complicato periodo di cambiamenti climatici e di pandemia. Un'esposizione ad ingresso gratuito, davvero accessibile a tutti coloro che frequentano il parco, con opere di artisti di rilievo internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi

La mostra Il tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi, nelle Sale espositive di Palazzo Caffarelli - Musei Capitolini è stata prorogata fino al 10 gennaio 2021. L’esposizione è dedicata alla raccolta dei dipinti caravaggeschi del grande storico dell’arte e collezionista Roberto Longhi (Alba 1890 – Firenze 1970), di cui ricorre nel 2020 il cinquantenario della scomparsa. In mostra il famoso dipinto Ragazzo morso da un ramarro del Caravaggio, acquistato da Roberto Longhi.

I marmi Torlonia, mostra ai Musei Capitolini

Una tra le mostre più attese dell'autunno 2020 a Roma: "I marmi Torlonia. Collezionare Capolavori", in arrivo ai Musei Capitolini, a Villa Caffarelli dal 25 settembre. Oltre 90 le opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche: significativa per la storia dell’arte, degli scavi, del restauro, del gusto, della museografia, degli studi archeologici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Loggia Aldobrandini", nei giardini di Villa Aldobrandini

Loggia Aldobrandini è il titolo dell’installazione site specific ideata e realizzata dal duo artistico ROBOCOOP, ospitata nel giardino superiore di Villa Aldobrandini. Partendo da una ricerca sulla cinquecentesca Villa Aldobrandini, sulle trasformazioni architettoniche che nel tempo ne hanno mutato l’aspetto e il rapporto con l’attuale contesto urbano e ambientale, il duo ROBOCOOP, attraverso questa installazione di arte urbana, rivisita le fonti storiche proponendo un doppio piano di lettura, sospeso tra evocazioni rinascimentali e barocche e contaminazioni con il patrimonio architettonico otto-novecentesco del Rione Monti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giovanni Gastel, la mostra al MAXXI

Gli straordinari “ritratti dell’anima” del fotografo Giovanni Gastel, raccolti in oltre quarant’anni di attività saranno protagonisti in autunno al MAXXI. In questo 2020 che ha segnato anche il primo decennale del Museo, più di 200 ritratti, un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, dello spettacolo, della poltica incontrati nel corso di una carriera quarantennale. Tra questi, Marco Pannella, Barack Obama, Forattini, Ettore Sottsass, Germano Celant, Mimmo Jodice, Fiorello, Zucchero, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Roberto Bolle, Bebe Vio, Bianca Balti, Luciana Littizzetto, Franca Sozzani, Miriam Leone, Monica Bellucci, Mara Venier, Carolina Crescentini e moltissimi altri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tutte le altre mostre in programma a Roma in autunno

Di seguito l'elenco (in continuo aggiornamento), di tutte le mostre in programma in autunno a Roma: