Festa del maritozzo, 30 proposte dolci e salate da Eataly

Dal 2 al 4 Ottobre da Eataly Roma torna la Festa del Maritozzo. Oltre 30 proposte da assaggiare, sia dolci che salate. Classico con panna, al cioccolato, zabaione e amarene, tiramisù, col ragù di polpette, alla parmigiana, puntarelle e buttata... insomma, saremo capaci di accontentare tutti.

I migliori forni e pasticcerie di Roma accompagneranno i partecipanti in tre giorni di pura magia.

I protagonisti

MISS MARITOZZO

- Miss Maritozzo con le polpette | 3 gettoni

- Miss Maritozzo con burrata, puntarelle e alici | 3 gettoni

- Miss Maritozzo alla parmigiana di melanzane fume’ | 3 gettoni

- Miss Maritozzo con il pulled pork affumicato | 3 gettoni

- Miss Maritozzo culatello e fichi | 4 gettoni

- Miss Maritozzo con il salmone selvaggio e avocado fresco | 4 gettoni

MARITOZZO ROSSO

- Amatriciana estiva | 3 gettoni

- Cacio, pepe e vaniglia | 3 gettoni

- Picchiapo' alla trasteverina | 3 gettoni

- Indivia e alici di Sciacca | 3 gettoni

- Gricia con guanciale croccante e pere | 3 gettoni

LA FORNARINA

- Maritozzo classico con panna | 1 gettone

- Maritozzo ricotta e visciole | 1 gettone

- Maritozzo amore nero | 1 gettone

- Maritozzo noccioloso | 1 gettone

- Maritozzo Mojito | 1 gettone

5 Maritozzi: 4 gettoni

FORNO MONFORTE

- Classico con panna | 1 gettone

- Panna e crema alla nocciola | 1 gettone

- Maritozzo al cioccolato con crema chantilly alla nocciola e nocciole | 1 gettone

- Crema chantilly, mandorle caramellate salate e scaglie di cioccolato fondente | 2 gettoni

- Maritozzo al cioccolato con crema montata al caffè e cioccolato al latte | 2 gettoni

PASTICCERIA FORTUNATO

- Maritozzo classico | 1 gettone

- Maritozzo sacher | 1 gettone

- Maritozzo con zabaione e amarene | 1 gettone

- Maritozzo con chantilly e fragole | 1 gettone

- Maritozzo con uvetta, panna e pinoli | 1 gettone

5 Maritozzi: 4 gettoni

Le altre proposte al piano terra di Eataly:

VENCHI

- Maritozzo con Panna e cioccolata Suprema | 3,00 €

- Maritozzo con 2 palline di gelato | 4,50 €

- Maritozzo con 2 palline di gelato, panna, cioccolata Suprema e granelle | 6,00 €

LE SICILIANEDDE - IL BAR ILLY

- Maritozzo classico con panna | 2,50 €

Lo staff di Eataly metterà in atto una serie di misure di controllo perché l’evento possa svolgersi nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sarà richiesta la registrazione, nel rispetto della privacy, presso i desk presenti al Terzo Piano; i dati verranno conservati per 30 giorni.

L’ingresso sarà contingentato e controllato dal personale di sicurezza, in modo che tutti possano trovare posto su tavoli correttamente distanziati. Obbligatoria sarà la misurazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso a tutti coloro che avranno una temperatura superiore a 37,5° C. Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina mentre non si è seduti al tavolo. Saranno dislocati dispenser igienizzanti e tutte le informazioni necessarie per vivere in sicurezza l’evento.