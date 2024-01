"Attenzione, girano nel palazzo e studiano le serrature": l'allarme dei residenti contro i furti in casa

I residenti dei quartieri di Roma si mobilitano contro i furti negli appartamenti. Fotografano i volti e li diffondono sui social, nei gruppi di quartiere. Prima a Mezzocamino, Primavalle, Massimina, Monteverde e Ostia, adesso anche a Casal Bertone.

Un antifurto 2.0 che i cittadini stanno sperimentando, per così dire, per prevenire la serie di furti che anche durante le feste di Natale e Capodanno non si è fermata. Nelle immagini diffuse da R.B., un residente, si vedono due uomini. Entrambi ben visibili. Guardano le porte e "studiano le serrature", dice l'uomo che abita in via Arimondi.

"Si sono fatti tutti i piani a piedi.Sono stati segnalati già ai carabinieri di Casal Bertone", ha spiegato il cittadino. Un post che in pochi minuti è stato commentato da decine di utenti e il tam tam ha portato anche i primi frutti. "Due tizi sono passati anche in via Baldissera 61, - ha aggiunto un altro cittadino - Anche loro hanno passato in rassegna tutte le serrature delle porte. Non sono sicuro fossero le stesse persone, ma uno dei due aveva un piumino imbottito simile a quello dell'uomo fotografato. In ogni caso, sono stati segnalati ai carabinieri.

Che sia psicosi o realtà, saranno le indagini a dirlo. Non è chiaro se le persone fotografate siano malintenzionate o meno. Di certo c'è che a Roma, secondo i dati raccolti nel 2023, ogni giorno in media vengono svaligiate 28 abitazioni. Anche in provincia i furti negli appartamenti non mancano, l'ultimo caso a Ladispoli dove i ladri hanno smurato una cassaforte da una camera da letto agendo nella notte di Capodanno.