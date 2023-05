La banda del sonnifero spaventa il quartiere: "Noi pronti alle ronde. Qualcuno di noi è armato"

I furti in serie della banda del sonnifero spaventano il quadrante ovest di Roma. I residenti di Massimina, già tappa del gruppo di ladri che hanno saccheggiato appartamenti anche a Ponte Galeria colpendo di notte, sono pronti a scendere in strada per organizzare delle ronde. E qualcuno è anche armato. A raccontarlo è la stessa gente che abita lì, dopo che un residente ha messo tutti in allerta descrivendo ciò che le telecamere della sua abitazione avevano ripreso.

Si vede un uomo dall'aspetto distinto e con gli occhiali. Non dà nell'occhio. Ha pantaloni beige, una camicia blu e lo zaino. L'occhio elettronico lo nota mentre cammina nel quartiere, adocchia gli appartamenti e, di soppiatto, li fotografa con lo smartphone. Immagini che hanno fatto scattare alcuni residenti che, dopo un immediato tam tam, si sono allertati a vicenda, sono scesi in strada e hanno cacciato quell'uomo inseguendolo.

Quell'uomo che fotografava gli appartamenti, secondo chi è sceso per cacciarlo, era un ladro. O, quanto meno, era uno di quelli pronti a sondare il terreno per eventuali furti. Che sia psicosi o realtà, saranno le indagini a dirlo. Di certo c'è che a Roma, dove ogni giorno in media vengono svaligiate 28 abitazioni, la paura c'è.

La testimonianza

"Era domenica pomeriggio. Quell'uomo era con altre persone che lo hanno lasciato a piedi. Loro stavano su un'auto con targa straniera. Io e il mio vicino abbiamo provato a rincorrerli, ma non ce l'abbiamo fatta. Poco male, le immagini sono chiare e abbiamo dato tutto ai carabinieri", racconta Marco, nome di fantasia del proprietario dell'appartamento che preferisce restare anonimo.

"Stava fotografando le case"

"Lo abbiamo riconosciuto alla fermata dell'autobus dopo aver battuto la zona. Era tranquillo pensando di essere al sicuro. - il racconto - Ci siamo fermati e gli ho detto che cosa faceva davanti casa mia, mi ha risposto tentennando che cercava una persona. Ma non era vero. Stava fotografando le case. Purtroppo siamo invasi da questi soggetti. Sono sempre gli stessi, dobbiamo fermarli al più presto", aggiunge Marco che spiega come già in molti si stanno attivando per fare delle ronde.

Di quando accaduto, il cittadino - che ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine - ha dato la sua versione dei fatti anche con un post sul gruppo di quartiere, "per allertare tutti": "Mi hanno già contattato quasi cento persone. Qualcuno so che è anche armato, qui in zona in diversi hanno il porto d'armi regolare a uso sportivo e con munizioni di quelle che non uccidono, ma stordiscono. Qui polizia e carabinieri passano, ma non c'è un presidio fisso e così di notte e nei week end, quando la gente dorme o non è in casa, avvengono in furti".

Le ronde

La notte precedente ladri nascosti con cappuccio a passamontagna avevano tentato un colpo anche alla farmacia di via Aurelia che dista due chilometri dall'abitazione del signor Marco. L'idea delle ronde di quartiere interessa molti.

Sui social non è difficile trovare messaggi di apprezzamento: "Creiamo un gruppo per le ronde così chi vuole aderisce e ci si organizza. Se facciamo una notte ciascuno e siamo tanti non pesa a nessuno", la proposta di Anna condivisa anche da Silvia e Alessandra. Mentre nel quartiere le foto dei sospetti rimbalzano. Un po' come accaduto tra i condomini di Mezzocamino che avevano "pizzicato" un uomo che fotografava le porte degli appartamenti.