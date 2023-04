"C'è un uomo che fotografa le porte". Il Grande Fratello del condominio contro i furti negli appartamenti

Si vede mentre sale le scale, fotografa le serrature delle porte e, secondo qualcuno, ne prenderebbe anche il calco. Immagini riprese dall'occhio di una telecamera di un appartamento in un condominio a Mezzocammino. Foto e video pubblicate sui social che hanno generato la psicosi nello stabile e nell'intero quartiere.

La denuncia viaggia sul gruppo Facebook 'Sei di Mostacciano se': "Buonasera a tutti, se vedete questa persona nel palazzo segnalatela e mandatela via, ieri è stato ripreso dalle telecamere di uno stabile a Mezzocammino mentre prendeva il calco delle serrature. Essendo ben vestito chi lo vedeva non pensava nulla di grave".

ll tam tam prende ritmo in un attimo e il pensiero comune è che quell'uomo sospetto sia un ladro. "Da agente immobiliare vi confermo che non c’è alcun motivo per fotografare all’interno delle serrature. Fate attenzione", sottolinea Riccardo mentre Arianna racconta la sua esperienza con i ladri d'appartamento: "Mi viene in mente che faccia così per controllare se c'è la chiave inserita da dietro. Loro inseriscono una chiave passepartout nella toppa normale e con quella aprono tranquillamente. Da me sono entrati con questo sistema".

Quindi un'altra testimonianza, di Maria: "Giorni fa stava nel mio palazzo. Pure io l’ho trovato molto strano. Un agente immobiliare si mette a citofonare, ma lui stava davanti alla porta del mio vicino e non aveva citofonato perché subito dopo è salito al primo piano".