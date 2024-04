Incidente via Salaria: scontro auto-tir, camion perde carico di tronchi. Chiusa la strada

Via Salaria chiusa causa incidente. Un'auto e un tir si sono scontrati con il mezzo pesante che si è ribaltato disperdendo il carico di tronchi che portava sulla carreggiata. Grave il camionista, accompagnato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale Villa San Pietro. Illesa la donna alla guida della vettura.

I soccorritori sono intervenuti intorno alle 12:20 di mercoledì 24 aprile all'altezza del chilometro 18+800 della via Salaria, fra Settebagni (uscita Gra/Diramazione Roma Nord) e la Tenuta Santa Colomba, in direzione Monterotondo. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti due veicoli: una Citroen C3 che ha finito la propria corsa in una cunetta e un autocarro Iveco che si è ribaltato ed ha disperso il carico.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale, per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Pesanti le ripercussioni alla viabilità con traffico congestionato sia in direzione Roma che Rieti. A rendere difficile lo smaltimento del traffico la mancanza di strade alternative da poter percorrere.