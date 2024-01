I ladri smurano la cassaforte di casa, la proprietaria: "Non dormo più. Cerchiamo testimoni"

"Sono due notti che non dormo, abbiamo paura". A parlare è Stefania Tudose, 24 anni, che vive a Ladispoli con il marito 29enne, di professione muratore anche lui di origini romene. La coppia ha due figli piccoli. Nella notte di Capodanno la famiglia è stata violata da una banda che, approfittando dei 'botti' per festeggiare il primo dell'anno, è entrata nel loro appartamento (loro erano da amici per festeggiare l'ultimo dell'anno) e ha smurato la cassaforte in camera da letto.

Nella centralissima via Ladislao Odescalchi, nel comune di Ladispoli, i ladri hanno avuto tutto il tempo per forzare la porta d'ingresso di un appartamento con un piede di porco e poi dirigersi a colpo sicuro in camera da letto per smurare a colpi di mazzetta la cassaforte nascosta dietro un quadro. Così i banditi sono riusciti a rubare circa 4mila euro e alcune collanine e bracciali d'oro del battesimo della figlia.

Stefania, sotto choc, ha diffuso un appello sui social: "Se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto o qualcuno uscire da un palazzo con una cassaforte e sicuramente sporchi di polvere o calcinacci, intorno a mezzanotte mi scriva in privato", il messaggio corredato di foto. Lei, il marito e figli non erano in casa. Erano fuori a festeggiare il Capodanno prima dell'amara sorpresa.

"Aiutateci a trovare questi maledetti che vanno a rubare a chi si spacca la schiena dalla mattina alla sera". Il messaggio della donna che a RomaToday aggiunge: "Sono arrivati i carabinieri dopo il furto, ma non ci sono telecamere intorno, né quelle comunali, né dei negozi. Supponiamo che il furto sia stato consumato intorno a mezzanotte visto che nessuno ha sentito nulla e assicuro che nel nostro palazzo si sente tutto

"Speriamo che esce fuori qualche testimone, e riescono a prenderli e che il comune si decide a mettere delle telecamere. - sottolinea ancora la donna - Non si è più al sicuro nemmeno nella propria casa. Sono ancora scioccata, non riesco nemmeno a dormire. Sono due notti che non chiudo occhio".