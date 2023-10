"Attenzione, girano per i condomini e aprono gli appartamenti": l'allarme 2.0 del quartiere contro i furti

Nelle immagini si vedono due uomini. Uno ben visibile. Guardano le porte e provano a forzarle. A pizzicarli è stato un residente di Ostia che, pur non volendo mettere la via in questione, ha scelto di pubblicare sui social i frame della sua videocamera di sorveglianza.

"Il signore in questione sta girando i condomini di Ostia Centro e apre gli appartamenti. Un compare sta sotto, dove sono i citofoni, suona e segnala al tizio di sopra chi non risponde. Poi, controllata la serratura, se fattibile con gli attrezzi del marsupio, entra in casa. È stato visto in più condomini stamattina e poi sono scappati per via Isole Capoverde. Abbiamo allertato le forze dell'ordine".

Un antifurto 2.0 dunque, che già hanno testato i residenti di Mezzocamino, Primavalle, Monteverde e Massimina. Centinaia le condivisioni al post dell'utente di Ostia, decine i commenti. Qualcuno allude alla possibilità di fare delle ronde, altri invece segnalano episodi simili nelle vicine viale Vasco de Gama, Corso Duca di Genova e via delle Canarie.

Che sia psicosi o realtà, saranno le indagini a dirlo. Così come non è chiaro se le persone fotografate siano malintenzionate o meno. Di certo c'è che a Ostia c'è una banda di "latinos" che saccheggia ville e appartamenti e Roma è una città dove ogni giorno, in media, vengono svaligiate 28 abitazioni.