"Attenzione, girano per i condomini e fotografano le porte": il quartiere contro i furti negli appartamenti

Contro i furti negli appartamenti i residenti dei quartieri di Roma si mobilitano. Fotografano i volti e li diffondono sui social, nei gruppi di quartiere. Un antifurto 2.0 che già hanno testato i residenti di Mezzocamino, Primavalle e Massimina, che ora anche Monteverde i cittadini stanno sperimentando, per così dire.

Il sistema è semplice: il condomino fotografa la persone sospette che entrano nel palazzo e che fotografano le porte, immagini che vengono riprese dalle telecamere private di sorveglianza, quindi con il cellulare fa una foto allo schermo, condivide l'immagine nel gruppo del quartiere con tanto di descrizione del sospetto ladro.

L'ultimo post è di Luca: "Questi elementi girano per portoni e condomini segnando porte da visitare in seguito. Ore 10.42 a via Ozanam", il messaggio su Faceook. ll tam tam prende ritmo in un attimo e il pensiero comune è che quei due uomini sospetti siano dei ladri.

"Sono gli stessi che abbiamo visto anche in zona Colli Portuensi", aggiunge Marica mentre Alessia incalza: "Giorni fa ho portato in commissariato le foto di un uomo che guardava i citofoni in via di Monteverde". Che sia psicosi o realtà, saranno le indagini a dirlo. Non è chiaro se le persone fotografate siano malintenzionate o meno. Di certo c'è che a Roma, dove ogni giorno in media vengono svaligiate 28 abitazioni, la paura c'è.