I ladri in casa mentre i proprietari sono a lavoro. Il furto in un video

Erano entrambi a lavoro mentre i ladri rovistavano nella loro casa. Topi d'appartamento entrati all'opera in pieno giorno, intorno alle 10:30 del mattino, come testimoniato dalla cronologia delle immagini video che li riprendono in azione nell'abitazione che hanno poi svaligiato. Una volta tornati nella loro dimora l'amara scoperta: appartamento a soqquadro e casa svaligiata. Oro, denaro, abiti ed oggetti di valore. Un ricco bottino, quantificato attorno ai 20.000 euro. A raccontare lo choc subito il proprietario dell'immobile visitato dai predoni, Cosmin Irimie, cittadino romeno di 36 anni, residente a Primavalle da quattro anni nella casa acquistata con il suo compagno, dove vivono con due cani di piccola taglia. "Sono disperato - racconta la vittima al nostro giornale mentre trattiene le lacrime -. Ci hanno rubato tutto, anche l'oro di mamma".

Il furto è stato messo a segno nella mattinata di martedì in un appartamento al terzo piano di via Andrea Barbazza. A raccontare nel dettaglio lo choc subito una volta tornato a casa nel pomeriggio lo stesso Cosmin: "Vedere casa sottosopra è una vera violenza. Hanno rovistato ovunque, aperto tutti i cassetti e tutti i mobili, persino la cesta dei panni sporchi e le scatole delle scarpe".

Ma come hanno fatto ad entrare i ladri? "Con una chiave universale - racconta ancora Cosmin Irimie -. Tanto che né sulla finestra, né sul portoncino c'erano segni di effrazione". La banda di ladri - due in casa e due in strada, uno a fare da 'palo' sotto al portone della palazzina e l'altro alla guida di un'auto con la quale i malviventi sono poi scappati - non aveva fatto i conti con alcune telecamere. Due per la precisione, una di un esercizio commerciale che li ha ripresi sotto alla palazzina al civico 141 e l'altra posizionata dentro casa. "Una telecamera che abbiamo installato per controllare i nostri due cani quando non ci siamo".

Eloquenti le immagini che riprendono i due topi d'appartamento - entrambi a volto scoperto e con indosso i guanti - mentre rovistano nel salone dell'abitazione. "Nelle immagini si vede il momento preciso in cui si rendono conto della presenza della telecamera - racconta ancora il 36enne nato in Romania -. Tanto che quando se ne sono accorti sono subito scappati".

Nonostante la fuga, la coppia di ladri è riuscita però a scappare con un prezioso bottino. "Due anelli marca Bulgari, 2500 euro in contanti, un orologio d'oro, un anello Cartier, un bracciale rigido in oro ed una catenina d'oro". Oltre a ciò anche "molti vestiti di marca, un cardigan di Michael Kors - racconta ancora il proprietario dell'appartamento - e soprattutto la collezione di 50 occhiali da sole di marca del mio compagno".

"Sono entrati in casa alle 10:53 e sono andati via alle 11:16. La cosa che mi sbalordisce è che nessuno dei vicini si è accorto di nulla. Quando io ed il mio compagno siamo rientrati in casa alle 18:30 ci siamo messi le mani nei capelli. Ho ancora paura, sono ancora molto scosso".

Accertato il furto Cosmin ed il suo compagno si sono recati alla caserma dei carabinieri della stazione Roma Montespaccato dove hanno sporto regolare denuncia. "Siamo disperati - conclude il 36enne che lavora in un negozio di animali -. Avevamo messo i soldi da parte per andare a trovare i miei genitori in Romania per le prossime festa di Natale".

Ferie natalizie rovinate però dalla sgradita visita, che Cosmin Irimie ed il suo compagno passeranno invece nella loro abitazione di Torrevecchia. "Nella speranza che i carabinieri prendano i ladri, magari recuperando qualcosa delle nostre cose".