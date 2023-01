La fiaccolata della legalità per le strade di Tor Bella Monaca

Centinaia di persone hanno sfilato, nella serata di mercoledì, da viale Santa Rita da Cascia a via Parasacchi con in mano una torcia e gli striscioni, sorretti da rappresentanti delle istituzioni e della protezione civile, con le scritte ‘Il Municipio VI sceglie la vita’ e ancora ‘L’Arma dei carabinieri non si tocca’. ‘La fiaccolata della legalità’ è stata la risposta che il municipio VI ha voluto dare per condannare l’aggressione ai due carabinieri avvenuta nei giorni scorsi. All’appuntamento anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e i vice presidenti di Camera e Senato, Fabio Rampelli e Maurizio Gasparri.

L'aggressione ai carabinieri

Erano passate da poco le 20,00 lo scorso giovedì 5 gennaio, quando in viale Santa Rita da Cascia, due militari, intervenuti per sedare una lite in strada tra fidanzati, sono stati prima accerchiati e poi aggrediti. Secondo il racconto di alcuni testimoni avrebbero rischiato anche di essere investiti. Immediata e ferma la condanna delle istituzioni che oltre a esprimere parole di solidarietà per i carabinieri aggrediti hanno voluto dare un segno tangibile, organizzando la ‘fiaccolata della legalità’. Il corteo – composto da associazioni, forze dell’ordine e politici – ha percorso viale Santa Rita da Cascia fino ad arrivare a via Parasacchi dove ha sede la caserma dei carabinieri. A margine dell’evento, il minisindaco Nicola Franco ha commentato: “Tutti insieme, uniti contro la criminalità, le piazze dello spaccio e soprattutto vicini alle forze dell'ordine e ai tanti servitori dello Stato che ogni giorno si prendono cura della nostra comunità”.

"Basta alle aggressioni ingiustificate verso le forze dell'ordine"

All’invito del presidente del municipio VI hanno risposto anche il sindaco Roberto Gualtieri: “Siamo vicini ai carabinieri e alle forze dell’ordine che operano nel territorio con grande professionalità e impegno. Roma non abbassa la guardia contro violenza e criminalità. Avanti insieme”. All’appuntamento hanno partecipato Svetlana Celli, presidente dell’aula: “Centinaia di persone, famiglie, ragazzi, hanno marciato fianco a fianco attraversando il municipio VI, per affermare ancora una volta i sani valori che questo territorio ha nella sua gente”. E ancora Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio e candidato alla presidenza della Regione: “Basta alle aggressioni ingiustificate verso le forze dell'ordine” e l’assessora Monica Lucarelli: “Centinaia di persone hanno sfilato assieme alle Istituzioni per dire no a chi vorrebbe una zona franca senza leggi e senza controllo”. Tanti anche gli assessori e i consiglieri municipali e comunali che hanno partecipato all’appuntamento, tra loro Dario Nanni e Nella Converti e ancora Valter Mastrangeli, Emanuele Licopodio. Presente alla fiaccolata anche don Antonio Coluccia – il prete anticamorra – l’associazione Tor Più Bella e l’Osservatorio regionale per la sicurezza.