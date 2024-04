Giuseppe Moccia, 8 rapine da sorvegliato speciale. I colpi tutti sotto casa

Otto rapine in meno di due mesi. Una media di un colpo a settimana. Un rapinatore seriale, già coinvolto in passato in diverse indagini sullo spaccio di droga a Tor Bella Monaca. Proprio da viale Santa Rita da Cascia, dove era sottoposto alla sorveglianza speciale, si muoveva per rapinare supermercati e farmacie, tutti nella periferia est della Capitale. Giuseppe Moccia, 40 anni, cognato di Vincenzo Nastasi detto 'o Principe' e nel 2021 ferito in un agguato in via dell'Archeologia, è finito in carcere, accusato di otto rapine messe a segno dal dicembre 2023 alla fine del gennaio dell'anno successivo, quando venne fermato dai carabinieri dopo aver messo a segno un colpo all'Eurospin di via Siculiana, in zona Due Leoni.

L'ultima rapina

Erano stati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, lo scorso 31 gennaio, a fermare Giuseppe Moccia dopo aver messo a segno una rapina a mano armata e aver rapinato l'incasso. Scappato a bordo di un Honda Sh venne fermato dagli stessi militari della caserma di via Parasacchi in via dei Cochi. In tasca 430 euro appena "prelevati" all'Eurospin e vicino al motorino una pistola a salve, utilizzata per la rapina.

Le indagini di carabinieri e procura

Arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Regina Coeli, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno approfondito le indagini, con il forte sospetto che Giuseppe Moccia potesse essere lo stesso malvivente che nei due mesi precedenti aveva creato un grosso allarme sociale mettendo a segno diverse rapine nei quartieri del VI municipio delle Torri. Le investigazioni hanno quindi portato gli investigatori, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, a notificare al 40enne romano, appartenente alla nota famiglia di Tor Bella Monaca, un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa in data 8 aprile 2024 dal Gip del tribunale ordinario di Roma, perché gravemente indiziato del reato di rapina.

Otto rapine in 51 giorni

I carabinieri hanno ricostruito i due mesi criminali che hanno visto protagonista Giuseppe Moccia. Altre sette rapine - otto compresa quella costatagli l'arresto sul finire di gennaio. Il 12 dicembre da Igo Shop, emporio di via Partanna ai Due Leoni. Il 16 dicembre all'Ipercarni di via del Torraccio di Torrenova (a Torre Angela). Sempre a dicembre, il 29, una terza rapina alla farmacia Farmacap di via Giovanni Castano, a Tor Bella Monaca. A chiudere il mese di dicembre un quarto colpo, messo a segno il 30 a un'altra farmacia di via Siculiana, ancora nella zona dei Due Leoni.

Quattro rapine a gennaio

Dopo una breve pausa, con l'anno nuovo Giuseppe Moccia ha ripreso la sua attività, con cadenza settimanale: l'8 gennaio al supermercato Eurospin di via Isnello, a Finocchio. Il 27 gennaio al distributore di carburante Ip di viale di Tor Bella Monaca, da dove scappò con 900 euro. E ancora due giorni dopo (il 29 gennaio) al Lidl ancora in via del Torraccio di Torrenova a Torre Angela, durante la quale il titolare, intervenuto in soccorso della cassiera, venne colpito con il calcio di una pistola, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. Fatale per il 40enne il 31 gennaio, quando venne poi arrestato dai carabinieri. Il bottino complessivo dei colpi messi a segno hanno fruttato circa 5.500 euro.

Tatuaggio sulla mano

A incastrare Giuseppe Moccia diversi elementi: un tatuaggio sul dorso della mano, i vestiti e la pistola usati per le rapine trovati nella disponibilità e il medesimo schema utilizzato per tutte e otto le rapine: dopo aver raggiunto l’obiettivo a bordo di una moto, Moccia entrava nelle attività commerciali e, sotto minaccia di una pistola si faceva consegnare l’incasso. I carabinieri, grazie all’attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali poste lungo le vie limitrofe, hanno potuto raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 40enne circa la commissione delle otto rapine.

Le esigenze cautelari

A notifica avvenuta, Giuseppe Moccia rimane ristretto presso il carcere di Roma Regina Coeli, dove è già detenuto dallo scorso 31 gennaio. Come dispone il gip Maddalena Cipriani: "La gravità dei fatti commessi a così breve di distanza l'uno dall'altro denotano una spiccata capacità a delinquere e rendono evidente e allarmante il pericolo di recidiva specifica. A ciò deve aggiungersi che Moccia Giuseppe è già gravato da precedenti sia specifici essendo già stato condannato per furti, rapine, ricettazione, sia generici essendo stato condannato in più occasione per detenzione di stupefacenti elementi che dimostrano un allarmante pericolo di recidiva".

Chi è Giuseppe Moccia

Giuseppe Moccia, 41 anni il prossimo mese di novembre, è ritenuto uno dei pezzi grossi del quartiere di Tor Bella Monaca. Era balzato alle cronache anche dopo lo sgombero di alcuni appartamenti Ater. Lui, la madre e la compagna abitavano lì ed erano morosi nonostante in casa nascondevano 29.465 euro. Quell'appartamento, seppur sgomberato, per mesi nessuno lo aveva voluto. Dopo le denunce dei residenti e l'articolo di RomaToday l'appartamento è stato assegnato.

Coinvolto in passato in diverse indagini per droga e protagonista dell'aggressione a Tiziana Ronzio, nel 2022 fu sottoposto a sorveglianza speciale. Nel provvedimento con cui era stato disposto anche l'obbligo di soggiorno nel comune di Roma, si leggeva che aveva "manifestato un elevato livello di aggressività e violenza".

Il 24 gennaio era stato inoltre bloccato dai carabinieri per aver violato la sorveglianza speciale a cui è sottoposto ed era stato nuovamente arrestato. La sua giustificazione fu quella di dover accompagnare in auto una nipote minorenne.