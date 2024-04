Due parrocchie del VI municipio si rifanno il look

Ci sono anche due parrocchie del VI municipio che si rifaranno il look per il Giubileo 2025. Due chiese che beneficeranno di una parte dei 9 milioni di euro stanziati per sistemare i sagrati di periferia. Parliamo di quei progetti che, come avvenuto anche per altri interventi, sono stati concordati insieme ai minisindaci di Roma. Nel sesto gli interventi riguarderanno la parrocchia Santa Maria Causa Nostra Laetitia, a Villaggio Breda, e la Parrocchia San Massimiliano Kolbe, a Prato Fiorito.

I progetti

Ogni municipio, con la collaborazione del Vicariato di Roma, ha individuato attraverso sopralluoghi congiunti alcuni sagrati, per un totale di 27 interventi autonomi (all'inizo dovevano essere 36) e distribuiti sui 13 Municipi, sui quali sono state avviate le progettazioni affidate da Giubileo 2025 S.p.A. all’operatore che si è aggiudicato la gara. Questo modus operandi rientra nel più ampio progetto “2025: il Giubileo a Roma e nei Municipi”, teso proprio a coinvolgere le municipalità nell’individuazione degli interventi più importanti da mettere in campo. L’obiettivo finale è quello di ottimizzare ed agevolare l’accessibilità e il rapporto tra la città e i milioni di pellegrini e visitatori, investendo sulle periferie più lontane dal centro e dalle aree più direttamente interessate dai pellegrinaggi.

Le chiese

La giunta municipale ha approvato i progetti esecutivi dei lavori previsti per gli edifici religiosi. Una delle chiese individuate è quella di Santa Maria Causa Nostra Laetitia, parrocchia situata a Villaggio Breda, nella zona di Torre Gaia, in piazza Siderea. Qui l’intervento sarà finalizzato a migliorare la fruibilità degli spazi esterni. In particolare si interverrà sul parcheggio, si porterà il marciapiede ad una quota stradale e si inseriranno panchine e fioriere. Interventi simili anche presso la Parrocchia San Massimiliano Kolbe, a Prato Fiorito. Qui la chiesa è stata ricostruita circa 15 anni fa ma necessita, ovviamente, di interventi nelle zone esterne.

Diciamo che a questo punto il lavoro del VI Municipio è in pratica finito. Al resto ci penserà la società Giubileo 2025 che si occuperà della messa a gara dei singoli interventi, fino al monitoraggio della loro effettiva realizzazione.