Carabinieri aggrediti, Tor Bella Monaca in piazza con una fiaccolata

Una fiaccolata che unisce simbolicamente viale Santa Rita da Cascia a via Domenico Parasacchi, rispettivamente il luogo in cui i carabinieri sono stati aggrediti e la loro ‘casa’, la caserma del quartiere. È questa la risposta che Tor Bella Monaca, la società civile e le associazioni vogliono dare alla criminalità, condannando fortemente i gesti di violenza avvenuti la sera di giovedì a danno di due militari. L’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di giovedì, alle ore 18.00. A promuovere la fiaccolata il Municipio VI, l’associazione Tor Più Bella e l’Osservatorio regionale sulla sicurezza.

Erano intervenuti per sedare una lite tra fidanzati, ma sono diventati vittime di un’aggressione messa in atto da più persone. I protagonisti due carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca che, nella serata di giovedì 5 gennaio, sono stati prima accerchiati, poi picchiati. Secondo il racconto di alcuni testimoni, i due avrebbero rischiato anche di essere investiti. Per rispondere a questi atti di violenza, il municipio VI, l’associazione Tor Più Bella e l’Osservatorio regionale per la sicurezza hanno organizzato una fiaccolata in segno di solidarietà alle forze dell’ordine. Un appuntamento che suona come un invito alla mobilitazione rivolto alla società civile.

“Chiamiamo insieme, senza colori di partito, tutti i cittadini, le associazioni e le Istituzioni a partecipare. Per dare un segnale di solidarietà a tutta l’arma e alle forze dell’ordine, quotidianamente impegnate nel garantirci giustizia e sicurezza e per combattere insieme le piazze di spaccio gestite dalla criminalità organizzata radicata nel territorio di Tor Bella Monaca” ha detto il minisindaco delle Torri, Nicola Franco. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Andrea La Fortuna che in questa fase veste una duplice veste: carabiniere e assessore alla sicurezza a Roma est. “Un episodio che non deve più accadere. Siamo pronti a scendere in piazza. Chiediamo la partecipazione di tutti coloro che condannano questi gesti. In onore dei due militari malmenati e finiti in ospedale mentre servivano la propria nazione”.