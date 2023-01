Carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca, la destra chiede aiuto al governo

L'aggressione subìta da due carabinieri in servizio nei pressi di viale Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, il 5 gennaio sera, riaccende i riflettori sul quartiere popolare di Roma est. Sempre che si fossero mai spenti. La denuncia dell'attivista anti-mafia Tiziana Ronzio di quanto accaduto non è passata inosservata. Il presidente del VI municipio, Nicola Franco, si è appellato al governo Meloni e anche il senatore Maurizio Gasparri chiede maggiore sicurezza.

Il minisindaco del VI organizza una fiaccolata il 9 gennaio

Fratelli d'Italia e Forza Italia, dunque, fianco a fianco per ottenere una stretta a Tor Bella Monaca."L'aggressione ai danni dei due carabinieri, incaricati della scorta di una cittadina di Tor Bella Monaca (in realtà non sono la scorta, ma svolgono un servizio di controllo, ndr) - dichiara Nicola Franco - non può essere trascurata. Il Governo e i Ministeri della Difesa e dell'Interno prendano atto che questo è un territorio da considerare diversamente dal resto di Roma: occorrono maggiori Forze dell'Ordine". Inoltre, il minisindaco esponente di FdI, unico presidente di centrodestra a Roma, ha fatto sapere che "nella serata di lunedì 9 gennaio - dice - ci sarà una fiaccolata, che partirà dal luogo dell'aggressione e si concluderà vicino alla stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca, in via Domenico Parasacchi". Invitato anche il sindaco Roberto Gualtieri.

Gasparri (FI): "Ho chiesto chiarimenti a Piantedosi"

Chi invece ha chiesto "chiarimenti" al ministero dell'interno Piantedosi è Maurizio Gasparri, senatore e coordinatore romano di Forza Italia: "Si tratta di un quartiere difficile dove la delinquenza, lo spaccio e situazioni di degrado creano problemi quotidiani in tutto il territorio - ricorda Gasparri - . C'è bisogno di interventi mirati e urgenti contro fenomeni di violenza, reati legati all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza di organizzazioni criminali. Ho chiesto inoltre al ministro di poter incontrare gli amministratori del Municipio Roma VI, che hanno denunciato questo episodio e che sono sempre in prima linea per la lotta contro le droghe e la criminalità organizzata".

La proposta di Rampelli (FdI): "Tor Bella Monaca zona franca"

Nei giorni scorsi il capogruppo dei deputati di FdI, Fabio Rampelli, ha presentato una proposta di legge nella quale chiede l'istituzione di una "zona franca urbana" a Tor Bella Monaca. “Davanti a una emergenza sociale come quella di Tor Bella Monaca - dichiarava Rampelli - lo Stato non può rimanere immobile ma deve intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione per combattere il degrado, cercando nuove soluzioni per il territorio che possano permettere ai suoi abitanti di tornare a vivere in un quartiere decoroso e sicuro, in grado di offrire ai suoi residenti uno sbocco anche professionale. Tra gli strumenti a disposizione c’è l’istituzione di zone franche urbane”. In sostanza Tor Bella Monaca diverrebbe un quartiere senza tassazione, allo scopo di attirare investimenti e far crescere il tessuto sociale ed economico.

Spari in pieno giorno dall'auto impazzita

Il 5 gennaio intorno alle 14 già il quartiere era finito alla ribalta della cronaca per un episodio che avrebbe potuto scaturire in tragedia. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha esploso colpi di pistola mentre guidava una Fiat Panda, tamponando anche una vettura in sosta. L'uomo è stato fermato, dopo un inseguimento, da polizia di Stato e carabinieri.