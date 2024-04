Bastogi, Aurelio in Comune e Nonna Roma: "Bene Veloccia, ora serve concretezza"

La mobilitazione delle cittadine e cittadini di Bastogi hanno smosso la situazione e il Campidoglio. Infatti le proteste dei residenti, dall’arrivo al Dipartimento delle Politiche Abitative al corteo arrivato fino a Torrevecchia, passando per i fischi a Gualtieri hanno spinto l’amministrazione comunale ad aprire alla manutenzione straordinaria degli immobili. Una buona notizia per gli abitanti delle palazzine pericolose e in condizioni non ottimali, dove non sono rari, anzi, gli incidenti.

L’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia in un’intervista esclusiva rilasciata a RomaToday ha dichiarato: “C’è da dare una risposta urgente in termini di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli alloggi” – poi precisano la situazione di Bastogi aggiunge – “c’è in programma un progetto di rigenerazione urbana con cui non puntiamo solo a ripristinare gli alloggi ma a rilanciarla”. Per realizzarla tempi lunghi e dunque nei prossimi mesi intanto partiranno i lavori di manutenzione.

Le parole dell’assessore sono state accolte positivamente dalla comunità di Bastogi. “L'apertura a un piano di manutenzione straordinaria degli immobili, e la necessità di trovare risorse adeguate nell'assestamento di bilancio rappresentano punti fondamentali, indicati nella scheda tecnica consegnata all'assessore Miguel Gotor lo scorso 19 marzo" – dichiarano Alberto Campailla, presidente di Nonna Roma, e Maristella Urru, consigliera di Aurelio in Comune nel Municipio XIII di Roma da sempre in prima linea con i residenti di Bastogi. I due però precisano un altro punto importante e che non va dimenticato: "Ci aspettiamo però, e soprattutto che l'amministrazione avvii un confronto e un dialogo con chi a Bastogi vive. E con chi ne vive le problematiche, ogni giorno. Noi, in questa vertenza, non faremo un solo passo indietro".