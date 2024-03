VIDEO | Il sindaco Gualtieri diserta una cerimonia nel quartiere: esplode la rabbia di Bastogi

"Il sindaco dove sta?". Tutto pronto per la cerimonia di intitolazione a Don Giuseppe Diana della piazza di Bastogi. Peccato però che a differenza di quanto annunciato nel giorni scorsi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non si presenta. Ad attenderlo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, un gruppo di abitanti delle palazzine che sorgono tra via di Boccea e via di Torrevecchia, da più di 30 anni alloggio per chi si trova in emergenza abitativa. Esatto, 30 anni. Perchè, come spesso accade, il provvisorio diventa definitivo, con un intero quartiere che ormai sprofonda nel degrado.

L’ultimo episodio è l’incendio dello scorso 8 marzo all’interno di un appartamento. A distanza di giorni è ancora tutto fermo: la puzza di bruciato, la fuliggine alle pareti e le case senza corrente. Ecco da dove arriva la rabbia di chi vive qui, e che non si arrende: “Abbiamo fatto un documento con tutte le urgenze del quartiere che consegneremo al sindaco - spiega Eleonora, abitante di Bastogi dal 1991 -. Anche noi siamo Roma e ci deve ascoltare”.

Con un corteo, organizzato insieme alle associazioni Aurelio in Comune e Nonna Roma che qui a Bastogi portano avanti molti progetti sociali, gli abitanti raggiungano la piazza dove si terrà la cerimonia. Ma di Gualtieri, neanche l’ombra. Al suo posto l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, accompagnato dalla presidente del XIII municipio di Roma, Sabrina Giuseppetti. Ed esplode la rabbia: “Della targa non ci interessa nulla - urlano un paio di abitanti - aspettavamo il sindaco per mostrargli i nostri problemi, ma siccome è furbo ha preferito non venire”. “Sono giorni che puliscono il quartiere per la sua visita, ed è un’ennesima presa in giro per noi”, ricordano altri abitanti di Bastogi.

“La titolazione di questa piazza a Don Giuseppe Diana deve essere un segnale, che ricorda un grande uomo ucciso dalla camorra - sottolinea l’Assessore Gotor - accetto di fare un giro con voi nel quartiere per vedere da vicino la situazione”. Così un gruppo di abitanti lo porta nelle zone più critiche del quartiere: gli accessi alle palazzine privi di portone, i corridoi senza luce, i balconi che cadono a pezzi, la mega discarica dove un tempo sorgeva una grande sede aziendale. Ed ovviamente l’appartamento bruciato: “E’ facile capire la loro rabbia, più difficile è risolvere i problemi - dice Gotor al termine del giro -. Come amministrazione però stiamo cercando di risolvere la questione, che va avanti da molto tempo, con un tavolo e dei fondi stanziati per Bastogi”. E i cittadini, ormai sul piede di guerra, attendono.