Il presidente di Sport e Salute Massimo Mezzaroma elogia il Montespaccato “Faccio il plauso per l’iniziativa”

“PRENDI QUOTA, SCALA IL MONTE”, MEZZAROMA (SPORT E SALUTE): “MONTESPACCATO ESEMPIO DI COESIONE E INCLUSIONE”

Arriva il sostegno alla campagna di azionariato popolare ‘Prendi quota, scala il Monte!” del Gruppo Sportivo Montespaccato anche dal Presidente di Sport e Salute Massimo Mezzaroma: “Faccio il plauso per l’iniziativa ‘Prendi quota, scala il Monte’ perché Sport e Salute è sempre al fianco di tutte quelle realtà che si prodigano per lo sviluppo della partecipazione diffusa da parte dei cittadini alla vita sportiva, aggregativa sociale e culturale. – ha spiegato il Presidente- Il Gruppo Sportivo Montespaccato è un esempio concreto di coesione e inclusione sociale e di come si possa e si debba operare in zone problematiche. Lo sport è una leva potentissima per la partecipazione giovanile e per il recupero a fini sociali di beni sequestrati e confiscati alla criminalità. Un esempio è la Palestra della Legalità che ha da poco festeggiato i 5 anni di attività” ha concluso Mezzaroma.

[comunicato ufficiale Montespaccato]