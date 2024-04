Da Bastogi a Primavalle: il corteo per garantire la qualità dell'abitare

Venerdì 5 aprile da Bastogi partirà un corteo che, passando per il Bronx di Torrevecchia, arriverà fino a Primavalle. Una manifestazione di protesta da parte dei cittadini che richiedono manutenzioni, decoro urbano (Illuminazione pubblica e acqua calda) e interventi di recupero.

A Bastogi circa un mese fa è scoppiato un incendio nella palazzina F del residence Bastogi e gli abitanti continuano a vivere con la puzza di bruciato e con i problemi strutturali aggravati dall’incidente. A marzo invece un altro incendio è divampato questa volta a Primavalle in un appartamento in via Federico Borromeo. Anche in questo caso i residenti della palazzina vivono in situazioni difficili come quelli di Bastogi.

Il malumore delle famiglie che vivono la difficile situazione è venuto fuori più volte nell’ultimo periodo. Casi eclatanti i fischi al sindaco Gualtieri (assente, ndr) durante l’inaugurazione di una piazza a Bastogi oppure l’entrata di un gruppo di cittadini presso il dipartimento politiche abitative.

Al corteo aderiranno diverse realtà da Nonna Roma ad Aurelio in Comune, passando per le famiglie delle palazzine di Primavalle che chiedono il finanziamento all’Ater e Regione per ristrutturare la palazzina dove è divampato l’incendio, una delegazione del Quarticciolo e l’Unione Inquilini.

Renato Rizzo dell’Unione Inquilini di Primavalle a RomaToday spiega: “Serve un tavolo con gli assessorati alle politiche sociali, casa e bilancio per ristrutturare Bastogi e garantire il diritto abitativo a tutte le famiglie”. Rizzo poi sottolinea come l’Unione Inquilini si trovasse d’accorso su un vecchio progetto di un consigliere comunale, Nicola Galloro della Giunta Veltroni: “Lui svuoto la palazzina con appartamenti di 25 mq e accorpò le abitazioni creando appartamenti di 75 mq, a norma e di qualità, come da legge per l’edilizia residenziale pubblica. C’è un esempio da seguire e noi ci troviamo d’accordo su questa politica” – aggiunge – “Perché 40 appartamenti a Primavalle, 20 ad Ottavia e 30 a Valle Aurelia sono chiusi? Bisogna operare in maniera tale che l’Illegalità non vinca”.