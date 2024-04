Gli elogi della presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli per il Montespaccato "Avete dei valori importanti"

CELLI (ROMA CAPITALE): “MONTESPACCATO CALCIO BENE PREZIOSO E SIMBOLO DI PARTECIPAZIONE”. La Presidente dell'Assemblea Capitolina: risultati straordinari per “Talento & Tenacia”. In occasione del primo anniversario della campagna di Azionariato Popolare promossa dall'Asilo Savoia e cui Roma Capitale ha aderito nel maggio 2023, deliberando con voto unanime di far divenire il Comune di Roma socio sovventore del “Gruppo Sportivo Montespaccato”, la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha voluto sottolineare con un messaggio “l'incredibile impegno e la determinazione di tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo avanti”. “Il vostro cammino - ha dichiarato Svetlana Celli - è stato caratterizzato da due elementi fondamentali: il Talento e la Tenacia. Questi valori hanno guidato ogni vostra azione e hanno portato a risultati straordinari”. “Grazie alla vostra dedizione e al vostro impegno - ha proseguito - si è riusciti a restituire al quartiere, al territorio, una società sportiva dilettantistica, un bene prezioso che era stato sottratto dalle mani della malavita organizzata. Un gruppo sportivo, il Montespaccato, che è diventato un simbolo di partecipazione diffusa e di comunità attiva, ma questo è solo l'inizio”. “Come presidente dell'Assemblea Capitolina - ha aggiunto - ma soprattutto personalmente, vorrei esprimervi, quindi, il mio profondo apprezzamento e il mio invito a continuare a sostenere il nostro progetto, a diffondere la cultura dello sport, della partecipazione, e unirvi a noi nel consolidamento e nello sviluppo della vita sportiva, aggregativa, sociale e culturale. Grazie di cuore a voi, per il vostro impegno e la vostra dedizione".

[ufficio stampa Montespaccato]