A Bastogi 60 famiglie senz'acqua da due mesi

Sessanta famiglie sono senz'acqua da più di mese e la soluzione è lontana dall’essere risolta. Questa è la fotografia della palazzina E di via Giuseppe Piolti dei Bianchi a Bastogi nel tredicesimo municipio, dove le persone vivono questa condizione difficile da prima di Natale 2023.

Cosa è successo

Tutto è partito quando un inquilino si è accorto di avere il soffitto rovinato da una perdita di acqua, supponendo che venisse dall’appartamento superiore. “Io ho chiuso subito l’acqua del mio bagno e sono intervenuti gli operai per controllare la caldaia” – ci racconta Lucia, signora che vive nella palazzina. L’intervento degli operai però ha svelato che il problema non riguardava la caldaia della singola abitazione ma una tubatura dell’intera palazzina. La conseguenza è stata la chiusura dei rubinetti per tutto il palazzo.

Dalle foto in possesso da RomaToday si evince la situazione di disagio con infiltrazioni lungo i soffitti causati dalla rottura della tubatura.

I tempi

Per risolvere il problema non è sufficiente l’intervento delle famiglie. Infatti gli inquilini non possono organizzarsi in maniera autonoma perché le abitazioni sono da considerare sotto la gestione comunale, seppur non identificate come alloggi Erp, edilizia residenziale pubblica. “La gente è disperata” – dice Lucia – “Abbiamo inviato email al Comune, alla Presidenza ma nulla. Sono due mesi che stiamo senz'acqua”.

“Non è possibile a Roma nel 2024 vivere in una situazione del genere” – spiega Marco Giovagnorio (FDI) consigliere del tredicesimo municipi parlando della situazione di disagio “Quelli sono centri alloggiativi temporanee per persone in attesa di un alloggio popolare. Se hanno un danno, un’esigenza bisogna intervenire con urgenza. I soldi ci sono e bisogna intervenire”.

A RomaToday, sollecitata, è intervenuta anche la presidente del trediceismo municipio Sabrina Giuseppetti: "Come gli inquilini non possono intervenire autonomamente nemmeno noi possiamo. Ll'amministrazione precedente ha affidato la manutenzione degli immobili di Bastogi al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale con cui abbiamo una continua comunicazione. In sinergia stiamo lavorando per creare una rigenerazione urbana della zona e soprattutto per intervenire con la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili".

Dal dipartimento preposto per sanare questa situazione fanno sapere che nei prossimi giorni avverrà il sopralluogo e successivamente partiranno i lavori.