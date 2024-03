Incendio a Bastogi: fumo da una palazzina, due intossicati

Incendio questa mattina alle 6.20 in via Piolti de Bianchi nel residence Bastogi, zona Torrevecchia. Fumo e fiamme sono partiti al secondo piano della palazzina F. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste intossicate.

I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, le hanno soccorse portandole fuori dall'edificio. Sono state trasportate all'ospedale Gemelli, in condizioni non gravi. Sul posto anche volanti della polizia di Stato. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.