"Bastogi è Roma": la protesta dei residenti arriva al Dipartimento delle Politiche Abitative

Bastogi protesta e arriva fino al Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di Roma. Una manifestazione all’interno dell’edificio di piazza Giovanni da Verrazzano per far sentire la propria voce a seguito dell’ennesimo episodio di mancata manutenzione che ha colpito una palazzina del complesso residenziale.

L’antefatto

Lo scorso venerdì è scoppiato un incendio nella palazzina F del complesso residenziale di Bastogi. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste intossicate con i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, le hanno soccorse portandole fuori dall'edificio. I due sono stati trasportati all'ospedale Gemelli, in condizioni non gravi. Un accaduto che ha scosso gli abitanti e che evidenziano quanto siano necessari e non più rinviabili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La protesta

Questa mattina, lunedì 11 febbraio, circa una quindicina di residenti della palazzina incendiati sostenuti da Nonna Roma e Aurelio in Comune sono entrati nel dipartimento delle politiche abitative. L’obiettivo di questa iniziativa è quella di chiedere avere risposte e ottenere interventi urgenti per la salvaguardia della dignità e della salute delle persone che vivono nel complesso.

La palazzina in cui è scoppiata l’incendio, ma anche le altre presenti nel complesso residenziali sono in situazioni precarie Due famiglie sono senza abitazione e il resta sta respirando aria insalubre, con luce saltata in spazii comuni e nelle case. “Fondamenta bagnate, appartamenti non più agibili. Rischiamo la vita tutti i giorni” - commenta una residente.

“Mancando l’allacciamento per il gas ogni appartamento ha una bombola e questo potenzialmente può signficiare una strage. Basta vivere in una roulette russa. Non vogliamo fare i conti delle vittime” – dichiarano i consiglieri Maristella Urru e Lorenzo Ianiro di Aurelio in Comune del municipio XIII – “Bastogi ha necessità di riqualificazione strutturale ma ci sono emergenze immediate queste persone stanno abitando in un posto che non è sicuro e hanno il diritto di vivere in una situazione dignitosa”.

“Bastogi è Roma” è lo slogan della protesta. I manifestanti promettono di restare nel dipartimento fino a quando non saranno ascoltati e riceveranno risposte certe su interventi urgenti e necessari da fare immediatamente.

Alcuni dirigenti del dipartimento hanno incontrato la delegazione in protesta. Dall'incontro è emerso che entro 24 ore, sarà svolto presso gli appartamenti del complesso di Bastogi un sopralluogo per l'elettricità mancate e salubrità delle abitazioni. Inoltre i dirigenti hanno confermato come le bombole sono roulette russe con la vita delle persone e per questo hanno dato garanzie per quanto riguarda il gas visto che sono presenti gli allacci che però non sono funzionanti.