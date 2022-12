Wolfsburg-Roma 4-2: Andressa e Haug non bastano, qualificazione ancora possibile. Cronaca, commento e pagelle della partita di Women's Champions League

La Roma Femminile cade per la prima volta in Women's Champions League. Le giallorosse vengono sconfitte dal Wolfsburg per 4 a 2 nella quarta giornata del girone. Le ragazze di Spugna partono forte e mettono in difficoltà le tedesche. La partita cambia però con l'ingresso di Jonsdottir che sposta l'ago della bilancia a favore delle lupe tedesche. La Roma soffrendo rientra in partita, strepitoso gol di Andressa, ma un black-out ad inizio ripresa compromette il risultato. La sconfitta però non compromette il percorso europeo della Roma che può ancora qualificarsi ai quarti di Champions League ed è tutte nelle sue mani trovandosi a quota 7 punti (St.Polten-Slavia Praga si giocherà questa con le due squadre rispettivamente a quota 3 e zero punti). Prossimo appuntamento europeo per la Roma il 16 dicembre a Latina contro il St. Polten, mentre domenica al Tre Fontane arriva la Juventus.

Wolfsburg-Roma, la cronaca

Al 7’ grande lancio di Giugliano per Haavi che salta Wilms e calcia in porta e trova la pronta risposta di Frohms. Al 19esimo Wolfsburg a centimetri dal gol con con Popp che calcia a botta sicura ma sulla linea capitan Bartoli salva la Roma. Subito dopo è strepitosa Ceasar, nell’uno contro uno, a respingere con i piedi un tentativo di Pajor. Al 24esimo il Wolfsburg passa in vantaggio: Jonsdottir brucia in velocità Bartoli e mette in mezzo per Pajor che di testa non sbaglia. Proteste romaniste con il pallone calciato da Jonsdottir che sembrava uscito dal campo. Al 28esimo Frohms si esalta e respinge in tuffo un bel destro di Giugliano. Al 30esimo clamorosa palla persa da Minami che regala il pallone a Pajor che calcia trovando la parata di Ceasar. Al 36esimo da posizione angolata ci prova Glionna, Frohms para in due tempi. Al 40esimo il portiere tedesco para in due tempi un tentativo di Haavi. Al 40esimo il Wolfburg raddoppia con Jonsdottir che supera in velocità Bartoli e col mancino batte Ceasar sul primo palo. Al 42esimo la Roma accorcia le distanze con un tiro da centrocampo di Andressa che beffa Frohms. Al 52esimo sugli sviluppi di azione da corner il Wolfsburg trova il terzo gol con Lattwein che batte Ceasar che era stata reattiva ad evitare l’autogol di Andressa. Un minuto dopo Pajor fa doppietta con un perfetto colpo di testa. Al 56esimo Glionna scappa via alla diretta avversaria e mette un assist al bacio per Haavi che da sola davanti a Frohms spara sull’estremo difensore tedesco cestinando l’occasione. Al 60esimo Ceasar in due tempi blocca un tentativo di Popp su grande giocata di Huth. Al 64esimo ci riprova Giugliano ma Frohms respinge. Frohms al 73esimo nega il gol a Serturini. Al 76esimo Haug sigla il secondo gol della Roma su cross di Serturini.

Tabellino e pagelle

Wolfsburg (4-2-3-1): Frohms 7; Wilms 5, Hendrich 6, Janssen 6, Rauch 5; Oberdorf 6,5 (dal 63’ Hegering 6), Lattwein 7, Huth 7 (dal 92' Blomqvist s.v.), Roord s.v. (dal 12’ Jonsdottir 7,5), Popp 5,5 (dal 63’ Brand 6); Pajor 8 (dal 63’ Wassmuth 5,5). All.: Stroot 7

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6,5; Bartoli 4,5, Wenninger 5, Linari 6, Minami 5; Greggi 5 (dal 74’ Ciccotti 6), Giugliano 6,5; Glionna 6,5, Andressa 7 (dal 74’ Lazaro 6), Haavi 6 (dal 62’ Serturini 6,5); Giacinti 5 (dal 63’ Haug 6,5). All.: Spugna 5,5

Marcatrici: 24’,53’ Pajor (W), 40’ Jonsdottir (W), 52’ Lattwein (W); 42’ Andressa (R), 76’ Haug (R)

Ammonite: Oberdorf (W), Popp (W); Andressa (R), Giugliano (R)

Arbitro: Welch (ENG)

Le top e flop giallorosse

Andressa 7: Meraviglioso il suo gol da centrocampo che accorcia le distanze. Fra le ultime a mollare.

Haug: 6,5: Mette lo zampino ridando verve alla Roma nel finale. Entra bene in partita così come Serturini.

Glionna 6,5: Costantemente fra le più in palle e pericolose delle giallorosse dispensando belle giocate e assist.

Bartoli 4,5: Parte benissimo ma poi crolla con l'ingresso di Jonsdottir. Colpevole su più gol delle tedesche.