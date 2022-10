Roma Femminile-Slavia Praga 1-0: Giacinti firma la prima grande notte europea giallorossa Cronaca, commento e pagelle della partita di Women's Champions League

La Roma Femminile vince per uno a zero contro lo Slavia Praga nella prima giornata del girone di Women's Champions League. Il gol decisivo lo mette a segno Valentina Giacinti nella ripresa brava a spingere in rete uno scavetto di Haavi. La Roma fa il suo esordio al Francioni di Latina controllando la partita e creando diverse occasioni di gioco. Il primo tempo si mostra equilibrato mentre la ripresa è a forti tinte giallorosse. Vittoria importante per le ragazze di Spugna che si aggiudicano una partita chiave del girone.

Roma Femminile-Slavia Praga, la cronaca

Nei primi 5 minuti due ghiotte occasioni da corner per la Roma con Bartoli che però non trova la porta in entrambe le circostanze. All’ottavo su punizione Szewleczkova chiama Ceasar all’intervento. Al 10ecimo grande giocata di Giacinti che libera il destro che però esce centrale. Al 23esimo un tiro cross di Bartoli chiama al grande intervento Lukasova che sventa in corner. Al 39esimo è la 16 ospite da limite dell’area a calciare trovando la sicura risposta di Ceasar. Al 44esimo un grande riflesso di Ceasar salva la Roma su un colpo di testa di Kozarova da distanza ravvicinata. Ad inizio ripresa Divisova si libera in area e calcia col sinistro ma ancora una volta è attenta Ceasar. Al 62esimo la Roma passa in vantaggio: Giugliano lancia Haavi nello spazio che supera Lukasova con un delizioso scavetto ma prima che il pallone entri in rete interviene Giacinti. Al 75esimo grande occasione per Giacinti ma è bravissima Lusakova a dire di no in uscita. Sul corner seguente Andressa calcia dal limite dell’area ma il portiere è brava a bloccare. All’83esimo Wafula col destro su azione di angolo mette i brividi colpendo la traversa.

Tabellino e pagelle

Roma Femminile (3-4-1-2): Ceasar 6,5; Wenninger 6, Linari 7, Minami 6,5; Bartoli 7, Giugliano 7, Greggi 6,5, Haavi 7; Andressa 6; Giacinti 7 (dall’85’ Paloma Lazaro s.v.), Haug 6,5 (dal 69’ Glionna 6,5). All.: Spugna 7

Slavia Praga (4-2-3-1): Lukasova 6,5; Vesela 5,5, Necidova 5,5, Bartovicova 5,5, Khyrova 5,5; Surnovska 5, Krejcifikova 5,5; Divisova 6 (dal 91' Keene s.v.), Szewleczkova 6,5 (dal 79’ Tenkratova s.v.), Cerna 5 (dal 68’ Wafula 6,5); Kozarova 5 (dal 68’Ruzickova 5,5). All.: Pitak 5

Marcatrici: 62’ Giacinti (R)

Ammonite: Haug (R), Lazaro (R); Kozarova (SP), Szewleczkov (SP), Cerna (SP), Surnovska (SP)

Arbitro: Tsiareshka (BLR)

Le top e flop giallorosse

Giacinti 7: Da rapace d’area realizza il gol della storica vittoria giallorossa.

Bartoli 7: Partita pazzesca del capitano romanista. Un muro in difesa pericolosa in avanti.

Haavi 7: Opaco primo tempo si scatena nella ripresa. Il gol è quasi tutto suo.

Ceasar 6,5: Ci mette i guantoni sulla vittoria della Roma con un grande riflesso nel finale di primo tempo.