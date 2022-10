St. Polten-Roma Femminile 3-4: poker e rimonta clamorosa delle giallorosse in Women's Champions League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma Femminile in rimonta batte per quattro a tre il St. Polten nella seconda giornata della Women's Champions League. La vittoria giallorossa arriva dopo una clamorosa rimonta. Infatti le ragazze di Spugna dominando nel gioco e nelle occasioni (35 saranno quelle create a fine partita, punto debole della Roma) vanno sotto per due a zero. Una partita che sembrava stregata l'attacco romanista ma nell'ultimo quarto d'ora con qualità e rabbia la Roma ribalta il risultato con Linari, Giacinti, Giugliano e Paloma Lazaro entrata dalla panchina. Nel finale i brividi con le austriache che accorciano le distanze ma al triplice fischio sono le giallorosse a festeggiare. Per la Roma si tratta della seconda vittoria in due partite.

St. Polten-Roma, la cronaca

All’ottavo Roma vicina al gol: Giugliano calcia da dentro l’area trovando la deviazione di un difensore e un gran riflesso di Schluter. Al 12esimo gran girata di Haug sventata da un bell’intervento plastico del portiere. Al 18esimo occasionissima per Giacinti ben servita da Serturini ma il colpo al volo della nove giallorossa termina alto. Al 22esimo è il turno di Wenninger che di testa non trova lo specchio della porta per centimetri. Al 25esimo Haug lancia Giacinti nello spazio ma il mancino dell’attaccante è ancora ben respinto da Schluter che salva le compagne ancora una volta. Al 29esimo il St Polten conquista un calcio di rigore per fallo di Minami su Brunnthaler. Dal dischetto va Eder che non sbaglia. Ad inizio ripresa il St Polten raddoppia con Schumacher che si avventa su una prima respinta di Ceasar. Haavi serve al volo Giacinti che prova il gran gol al volo col mancino ma il pallone esce di poco. Al 69esimo ci prova Andressa ma il suo tiro esce centrale. Tre minuti più tardi ancora Giacinti stavolta col destro che non inquadra la porta da buona posizione. Al 75esimo la Roma accorcia le distanze con Linari che col destro dentro l’area batte Schluter dopo l’appoggio di Paloma Lazaro. Al 76esimo le giallorosse conquistano un calcio di rigore. Dagli undici metri Andressa sbaglia, tocco del portiere sul palo ma sulla respinta arriva Giacinti che da pochi passi non sbaglia. Al 79esimo si fa vedere il St Polten con Balog che di testa chiama Ceasar alla parata attenta. All’80esimo la Roma ribalta il risultato con Manuela Giugliano. La 10 giallorossa calcia dalla distanza un bolide che Schulter non trattiene ed entra in porta. All'87esimo la Roma cala il poker con Paloma Lazaro con un tiro dalla distanza su cui il portiere sbaglia. All'89esimo Mikolajova accorcia le distanze con un bel mancino.

Tabellino e pagelle

St. Polten (4-2-3-1): Schluter 5; Tabotta 5, Balog 6,5, Klein 5,5, Fuchs 5 (dal 46’ Lemesova 6); Wenger 5,5 (dal 62’ Meyer 5,5), Eder 6,5 (dal 55’ Enzinger 5,5); Mikolajova 6,5, Schumacher 6,5, Zver 5; Brunnthaler 7 (dall'83' Zagor). All.: Brancao-Ribeiro 5,5

Roma (3-5-2): Ceasar 6; Linari 7, Wenninger 6, Minami 4; Serturini 5,5, Greggi 6, Giugliano 8, Andressa 5 (dal 90' Ciccotti s.v.), Haavi 6,5; Haug 5,5 (dal 63’ Paloma Lazaro 7,5), Giacinti 7 (dal 90' Kollmats s.v.) All.: Spugna 7

Marcatrici: 30’ Eder (P), 46’ Schumacher (P), 87' Mikolajova (P); 75’ Linari (R), 77’ Giacinti (R), 80’ Giugliano (R), 87' Paloma Lazaro (R)

Ammonite: Fuchs (P), Eder (P)

Arbitro: Olfsson

Le top e flop giallorosse

Giugliano 8: Partita super della centrocampista romanista. Sempre presente e precisa nei passaggi e in copertura. Con un gran destro trova pure un gol che cambia la partita.

Paloma Lazaro 7,5: Ottimo ingresso in campo della spagnolo. Gol e assist. Impossibile fare meglio.

Giacinti 7: Sciupa diverse occasioni trovando ottime parate del portiere ma alla fine trova la zampata vincente da attaccante vero.

Minami 4: Partita da dimenticare per la giapponese. Sbaglia in due dei tre gol delle avversarie.