UniPomezia, le parole di Marini "Con il Cannara non sarà semplice"

L'UniPomezia ha cambiato allenatore ma non cambia l'atteggiamento della squadra, determinata a trovare la prima vittoria in campionato per scrollarsi di dosso l'ultima posizione. A parlare questa volta è il giocatore Giammarco Marini. “Arriviamo a questa sfida con un nuovo allenatore. La prima cosa che mister Centioni ci ha detto è che dobbiamo avere più fiducia in noi stessi, sacrificarci per il compagno e dare sempre il massimo. Stiamo lavorando sodo cercando di mettere in campo quello che il tecnico ci sta trasmettendo. Speriamo di fare una grande partita per centrare così la prima vittoria. Mi aspetto una partita ostica come del resto lo sono tutte in Serie D. Dobbiamo migliorare l'approccio alle partite cercando di essere più uniti possibile e correre l'uno per l'altro. La partita con il Cannara non sarà semplice ma ci giocheremo le nostre carte convinti di potercela fare”.