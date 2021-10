UniPomezia, le parole di Marco Rasseni "Sento la società molto vicina"

Le giovanili sono importantissime per lo sviluppo e la crescita di un club. Lo sa bene Marco Rasseni, responsabile della categoria Piccoli Amici 2015-2016 dell'UniPomezia e che per la pagina ufficiale del club ha parlato del suo lavoro e dei suoi metodi. “Il lavoro procede bene. Io alleno in una fascia d'età molto bassa e perciò è naturale che il divertimento sia sempre molto importante ma ovviamente allo stesso tempo cerco sempre di insegnare loro qualcosa. Passo dopo passo imparano e migliorano dimostrando di saper assorbire tutti quegli input che gli serviranno nel corso della loro esperienza calcistica”. Risultati arrivati anche grazie all'impegno della società come testimoniano le parole dello stesso tecnico: “La società sta facendo parecchi sforzi e ogni giorno dimostra di esserci molto vicina. Prova ne è l'iniziativa in cui ha coinvolti diversi giocatori della prima squadra che per un giorno si sono allenati insieme ai più piccoli. Stiamo portando avanti un progetto serio con un programma basato sulle varie fasce d'età, ciascuna con i propri obiettivi, perchè l'Unipomezia vuole che ognuno dei suoi piccoli calciatori cresca indipendentemente dal livello in cui si trova oggi”.