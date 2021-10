UniPomezia, senti Santese "La vittoria arriverà quanto prima"

La giovane età e l'arrivo recente (un mese fa) non hanno frenato l'inserimento di Alessio Santese nel gruppo squadra dell'UniPomezia e nella difesa. “Il mio ambientamento nella nuova squadra sta procedendo davvero nel migliore dei modi. Mi trovo molto bene con il gruppo e c’è già grande sintonia. Sicuramente c’è ancora da migliorare qualcosa in mezzo al campo, ma sono fiducioso che il risultato positivo che meritiamo arriverà quanto prima”. Qualche parola sulla partita di domenica al Mazzucchi contro il Poggibonsi. “Mi aspetto una partita molto complicata, ma allo stesso tempo anche una prestazione positiva da parte di tutta la squadra. Come difesa cercheremo di concedere poco ai nostri avversari. La speranza è quella di riuscire a raccogliere quello che meritiamo e a portare a casa la prima vittoria stagionale”. La vittoria ancora manca, ma né Santese né la squadra perdono la fiducia. “Rispetto al match d’esordio, abbiamo mostrato grandi miglioramenti, settimana dopo settimana. Non siamo stati assistiti dalla buona sorte in queste settimane, ma stiamo lavorando bene e puntiamo a rifarci già a partire dalla sfida di domenica contro il Poggibonsi”.