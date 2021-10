Il Poggibonsi batte di misura l'UniPomezia e continua la sua crisi

Ancora niente vittoria per l'UniPomezia, che questa volta si deve arrendere in casa contro il Poggibonsi. I padroni di casa hanno offerto una buona prova, sfiorando il vantaggio per primi con Panini e Ramceski. Ma la risposta del Poggibonsi è stata cinica e puntuale, prima con un palo colpito da Gistri al 40' e due minuti dopo con il gol che ha deciso la partita, una zampata in area che sfrutta il rimpallo della traversa e sigla il vantaggio degli ospiti. Sarà il gol decisivo, nel secondo tempo l'UniPomezia ci prova con Delgado e Ramceski ma deve arrendersi ad un altro 0 nella casella dei punti conquistati, e ora la situazione di classifica si fa sempre più preoccupante.

UNIPOMEZIA - POGGIBONSI 0-1

UNIPOMEZIA Beccaceci, Marini (49’st Santese), Ilari, Delgado, Ramceski, Tozzi, Valle (20’st Di Battista), Del Duca, Panini, Schiavella (49’st Passi), Suffer PANCHINA Siani, Cruciani, Odero, De Iiulis, Porzi, Ronci ALLENATORE Foglia Manzillo

POGGIBONSI Pacini, Marafioti, Simoncini (10’st Poggesi), Mazzoli, Cecchi, Frosali (32’st Borri), Gistri (21’st Bellini), Muscas, Nicoloso (27’st Camilli), Regoli, Riccobono (36’st Donati) PANCHINA Venè, Borri, Rimondi, Barbera, Bellini, Camilli, Manfredi, Donati ALLENATORE Calderini

MARCATORI Gistri 42’pt

ARBITRO Poli di Verona

ASSISTENTI Ambrosino di Torre del Greco e Piedipalumbo di Torre Annunziata

NOTE Ammoniti Poggesi, Mazzoli, Delgado Angoli 7-1 Rec. 5’st