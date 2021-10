Cambio di allenatore per l'UniPomezia

Novità in casa UniPomezia. La società laziale ha annunciato il divorzio dall'allenatore Antonio Foglia Manzillo a causa della pessima situazione di classifica, che vede l'UniPomezia all'ultimo posto del girone E e senza ancora vittorie in campionato. Di seguito il comunicato della squadra pometina. "L'Unipomezia comunica che Antonio Foglia Manzillo non è più l'allenatore della prima squadra rossoblù. Il tecnico campano ha rassegnato le proprie dimissioni in giornata dopo un inizio di campionato che non ha soddisfatto le aspettative. Il Presidente Valter Valle e tutta la dirigenza ringraziano lui e il suo staff per l'impegno profuso in questi mesi e per aver contribuito in maniera determinante al raggiungimento della promozione in Serie D, un successo che colloca Foglia Manzillo nella storia di questo club. Nell'augurare le migliori fortune professionali e umane all'ex allenatore, la società annuncia che la guida tecnica della squadra è stata affidata a David Centioni. Sarà lui il nuovo mister, con il compito di invertire il cammino e raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione."