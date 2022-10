Serie D girone G: Tivoli e Vis Artena pareggiano a reti bianche

Non si fanno male Tivoli e Vis Artena nella sesta giornata del girone G di Serie D. Le due squadre laziali hanno dato vita ad una partita noiosa, caratterizzata da un primo tempo privo di occasioni e con qualche squillo solo nel secondo, con Perrotta che manca il vantaggio per i padroni di casa ma che sostanzialmente non corrono altri pericoli. Per i tiburtini è il secondo pareggio di fila mentre la Vis Artena resta ancora sul fondo della classifica del girone G.

TIVOLI – VIS ARTENA 0-0

TIVOLI Trovato, Tarantino 36’st Valentini), Lisari, Sfanò Vagnoni (27’st D’Urbano), Laurenti, Falilò , De Fato (8’st Capodaglio, Pellegrini (14’st Perrotta), Ferrari (30’pt Dominici), Semiao PANCHINA Simeoni, Torsellini, Spila, Provinzano ALLENATORE Colantoni

VIS ARTENA Salvati, De Angelis, Spinozzi, Manzo (6’st Talone), Vasco, Odianose (17’st Khoris, 19’st Tripoli), Canestrelli, Fradella (17’st Carranante), Sirignano, Nannini, Instidis PANCHINA Giugliani, Fagiolo, Pape, Tirabassi, Cerbara ALLENATORE Maurizi

ARBITRO D’Andria di Nocera Inferiore

ASSISTENTI Guerra di Nola e Cafisi di Nocera Inferiore

NOTE Ammoniti Ferrari, Laurenti, Nannini, Sfanò, Vasco Angoli 4-3 Rec. 0’pt-5’st