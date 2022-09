Serie D girone G: Reti bianche nel big match tra Pomezia e Tivoli

Termina con un pareggio a reti bianche una delle sfide più attese del girone G di Serie D, disputata oggi per via del rinvio causato dalle elezioni politiche di domenica. Una partita che nonostante il risultato non ha avuto poche occasioni, con Sfanò che nel primo tempo ha mancato in area la chance per sbloccarla a favore del Tivoli. Anche nel secondo ci ha provato di più la squadra di casa, ma prima Vagnoni ha mancato il tap-in sul secondo palo su un cross e poi Ferrari in area piccola non è riuscito a girare in porta il cross di Vagnoni. Il Tivoli reclama anche per un rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma al 90' non si muove il risultato e il match termina 0-0, con il Pomezia che resta primo in classifica e il Tivoli quarto.

TIVOLI - POMEZIA 0-0