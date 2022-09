Vis Artena, mister Maurizi sulla sfida con l'Ogliastra

Domenica storta per la Vis Artena che contro la Sarrabus Ogliastra. Queste le dichiarazioni di mister Agenore Maurizi al termine del match: “L'avversario lo conoscevamo, lo abbiamo studiato in settimana e sapevamo che era ostico. Quello che mi lascia perplesso è la nostra prestazione caratteriale. Ho visto una squadra senza verve, per i primi venti minuti abbiamo perso praticamente tutti i contrasti. Possiamo preparare le gare bene quanto ci pare ma se non mettiamo in campo l'atteggiamento giusto, che oggi ho visto solo nel secondo tempo e in passato contro la Paganese, sarà difficile portare a casa le partite. Dobbiamo metterci in discussione, anche noi come staff, perchè evidentemente al momento non siamo pronti per quel calcio propositivo che cerchiamo di esprimere”. Nel secondo tempo la Vis Artena ha però regalato qualche sprazzo da cui forse è giusto ripartire: “Con i cambi forse abbiamo acquisito qualcosa anche se nel momento di nostra maggior spinta abbiamo subito l'espulsione – prosegue poi mister Maurizi - Questo non vuol dire comunque che dobbiamo dare responsabilità ad altri ma piuttosto assumercele. Ognuno deve pensare a cosa può fare per aiutare la squadra, questo ci porterebbe a fare partite con più voglia e più grinta. Non siamo una squadra combattiva e questo mi amareggia anche perchè di fronte alla tifoseria, alla proprietà, ci tengo particolarmente a far bene e vorrei davvero dare tutto me stesso. Ovviamente non ci sono responsabilità solo nei giocatori, ma anche le mie e dello staff, perchè è così che sono abituato a pensare. Però vedo che dove io mi sforzo a trovare le mie mancanze in campo purtroppo ancora non si da il 100% dal punto di vista agonistico ed emotivo”.

[comunicato stampa Vis Artena]