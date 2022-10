Serie D girone G: Il Sorrento batte il Tivoli e si prende la vetta

Vittoria fondamentale per il Sorrento, che contro il Tivoli si prende i tre punti e la vetta in coabitazione con il Real Monterotondo e l'Arzachena. Per i campani è stato decisivo l'1-2 nei primi venti minuti firmato da Herrera e La Monica, che con i loro due gol hanno indirizzato la sfida a favore del Sorrento. I tentativi di rimonta del Tivoli si sono affidati a Ferrari, che al 70' ha riaperto il match e dato speranza ai tiburtini, ma il Tivoli incappa così nella seconda sconfitta in Serie D e scivola in decima posizione con sette punti in cinque partite.

SORRENTO - TIVOLI 2-1 (16'pt Herrera (S), 18'pt La Monica (S), 25'st Ferrari (T)