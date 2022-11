Serie D girone G, la Vis Artena rialza la testa con l'Angri

La partita con l'Angri è uno spettacolo per la Vis Artena, che rialza la testa in campionato e stende la formazione campana con un 2-0 che sarebbe potuto essere ancora più netto. Una volontà di rialzarsi da un periodo negativo evidente già dai primi minuti negli uomini di Maurizi, che dopo due minuti sbloccano il match con il tiro da fuori imparabile di De Angelis. Da lì in poi il match è in discesa per i padroni di casa, che tra primo e secondo tempo sfiorano più volte il gol del raddoppio che arriva al 27' della seconda frazione per mano di Sirignano, che sugli sviluppi di un angolo sigla il 2-0. Nel finale c'è spazio per Tripoli che sbaglia il 3-0, mentre l'apoteosi arriva con Giuliani che in pieno recupero neutralizza il rigore di Celiento. Tre punti quindi per la Vis Artena, che si porta a pari punto con il Nola nell'ultimo posto playout.

VIS ARTENA - ANGRI 2-0

VIS ARTENA Giuliani, De Angelis, Vasco, Odianose, Canestrelli, Fradella, Sirignano, Nannini (49?st Pape), Tirabassi, Cerbara (34?st Tripoli), Intzidis PANCHINA Baldinetti, Patitucci, Fagiolo, Alonzi, Brunetto, Carannante, Musilli ALLENATORE Maurizi

ANGRI Bellarosa, Riccio (31?st Fiore), Manzo, Pagano, Varsi (9?st Barone), Cassata, Celiento, Leone (40?st Alfano), Visconti (18?st Strianese), Palladino, Fabiano PANCHINA Esposito, Vitiello, De Rosa, Delle Curti, Giordano ALLENATORE Sanchez

MARCATORI De Angelis 2?pt (VA), Sirignano 27?st (VA)

ARBITRO Rossini di Torino

ASSISTENTI Fiordi e Fiorucci di Gubbio

NOTE Rigore sbagliato al 48?st da Celiento (A) Ammoniti Riccio, Varsi, Nannini, Strianese, De Angelis Angoli 4-6 Rec. 2?pt - 4?st